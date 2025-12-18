Два протеста в София за машинно гласуване и срещу Сарафов (Обновява се, Снимки)

Нови протести тръгнаха тази вечер в центъра на София - този път два. Единият е под надслов "Не храни прасето с твоите пари Vol. 3" започна в 18 часа на столичния площад "Независимост". Организиран е от ПП-ДБ и е продължение на антиправителствените протести, които доведоха до оставката на кабинета "Желязков". Исканията им са за оставка на и.ф. главен прокурор Борислав Сарафов, машинно гласуване и сваляне на НСО охраната на Бойко Борисов и Делян Пеевски. Другият започна пред Съдебната палата и е срещу Сарафов.

19,44 ч.: На сцената излязоха младите лекари от инициативата "Бъдеще с България", които започнаха протестите за по-високо възнаграждение на специализантите и здравните специалисти. Малко преди тях се включи и Александър Танев - студент по право в Софийския университет, който е от обединение "Студенти против мафията".

19,14 ч.: Говорителите се обявиха против насилието в парламента. В сряда лидерът на МЕЧ Радостин Василев и депутатът от ДПС Гюнай Далоолу се сбиха - бившият спортен министър разказа, че опонентът му започнал да го обижда без причина. Затова го ритнал в корема, после му удари и юмрук. При един от предишните протести пък ПП разказаха, че депутати от ДПС нападнали двама техни сътрудници в парламента.

19,05: На сцената прожектират репортажи за изборни манипулации и проблемите на гласуването с хартиени бюлетини. Говорителите призоваха за връщане на 100% машинен вот.

18,44 ч.: Протестът срещу Сарафов тръгна на шествие към парламента. Двата протеста се сливат.

Протестът пред Съдебната палата срещу и.ф. главен прокурор Борислав Сарафов СНИМКА: Борис Светозаров

Протестът в Триъгълника на властта СНИМКА: Георги Палейков



Жълтите павета са блокирани около парламента, но и след сливането на двата митинга хората този път са доста по-малко. Все пак площадът поетапно се пълни и към 19,30 ч. множеството стигаше до националната художествена галерия. Сред протестиращите са депутати от ПП-ДБ, бившият военен министър Тодор Тагарев, вокалистът на "Остава" Свилен Ноев, писателят Захари Карабашлиев.

Хората носят лозунги "Искаме машинно гласуване", "Идете си с мир", "Искаме честни избори". На влизане в пространството на протеста полицията проверява обемисти чанти. Върху сградите на парламента и Министерския съвет се прожектират надписи "мафията вън", "честни избори" и "не храни прасето". Основното множество се е събрало пред президентството и БНБ. Има една сцена пред президентството и още един екран на Ларгото, както и мобилно студио, което включва с изказвания хора от площада, основно студенти.

Причината за гражданското недоволство е решението на мнозинството в дневния ред на депутатите в сряда да влезе освен удължителния бюджет и проект на редовен такъв.

"За четвърти път управляващите (в оставка) се опитаха да си прокарат крадливия бюджет! Вкараха го в дневния ред на парламента като нагла провокация към всички протестиращи, които ясно им заявиха какво мислят и за бюджета, и за самите тях", съобщиха от партията.

"Призоваваме всички хора на протест, за да им покажем, не само, че не могат да се подиграват с протестите, но и че не сме съгласни държавата да продължава да плаща за охраната на Пеевски и Борисов! ВСС също трябва да чуе площада и да освободи Сарафов от поста веднага. Правителството падна, искаме честни избори с машини и промяна в Изборния кодекс, за да спрем веднъж завинаги тези безобразия!", казват още от ПП-ДБ.

Днес те внесоха законопроект за 100% машинно гласуване.

Към 18 часа хора започнаха да се събират на протеста пред Съдебната палата - срещу и.ф. главен прокурор Борислав Сарафов. Той е на БОЕЦ и "Правосъдие за всеки". По-рано днес те окупираха кабинета на Сарафов. Протестът пред Съдебната палата срещу и.ф. главен прокурор Борислав Сарафов СНИМКА: Георги Палейков

Парламентарната комисия по вътрешна сигурност и обществен ред прие с 18 гласа "за" на първо четене депутатите да не разполагат с охрана от НСО.