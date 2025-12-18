ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Румънската полиция разби престъпна група, снабдява...

Осъждан 16 пъти е обвинен за трафик на 82 кг марихуана през "Дунав мост"

Марихуана Снимка: МВР

Окръжната прокуратура в Русе повдигна обвинение на 50-годишен мъж за контрабанда на 82 кг марихуана на стойност над 1,3 млн. лева. Това съобщиха от прокуратурата.

Мъжът пътувал с товарен микробус от Румъния към България, като около 23:30 часа вчера бил спрян на случаен принцип от митничарите в района на "Дунав мост" при Русе за проверка. При огледа се оказало, че наркотикът с общо тегло 82,3 кг бил скрит в четири панела, част от система за климатизация и отопление, която 50-годишният българин И. С. пренасял. Марихуаната била професионално опакована в общо 73 пакета.

Мъжът е задържан за срок до 72 часа, като предстои Русенската окръжна прокуратура да внесе искане в съда той да бъде оставен за постоянно в ареста. Предвиденото наказание за това престъпление е от 15 до 20 години затвор и глоба в размер до 300 000 лева.

От прокуратурата информират, че 50-годишният И. С. е криминално проявен, като досега е осъждан 16 пъти за различни престъпления, съобщи БТА.

На 8 декември регионалният говорител на МВР Даниела Малчева съобщи, че полицейска операция срещу разпространението на наркотици в Русе е довела до задържането на трима души.

