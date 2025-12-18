Русия прати пари за пенсии в България с година закъснение

Русия е превела пари на българския Национален осигурителен институт, за да бъдат изплатени пенсиите на работили в СССР и Руската федерация българи, както и на руски граждани, живеещи в България. Става въпрос за около 6000 души.

Преводът е направен на 18 декември, след като повече от година Москва бавеше изплащането на пенсиите, става ясно от публикация във фейсбук страницата на посолството на Русия в София. За да се получава руска пенсия всеки трябва да се свърже с НОИ, тъй като директното изплащане е невъзможно.

Поради непостъпили плащания от страна на Фонда за пенсионно и социално осигуряване на Руската федерация от началото на 2025 г. не са изплащани пенсии на руските граждани, живеещи в България, съобщиха от Националния осигурителен институт (НОИ) на 9 декември 2025 година.

Последната дата, на която такива са постъпили от руската страна, е 9 декември 2024 г., като сумите по тях са изплатени три дни по-късно, допълват от института.

Причината за забавянето е, че плащанията минаваха през руската банка „Газпромбанк", която попада под санкции на ЕС, заради войната.

Съгласно действащото Споразумение за прилагане на Договора между Република България и Руската федерация за социална сигурност от 27 февруари 2009 г., пенсиите на лицата с местоживеене в България се изплащат от руската страна чрез превеждането им към НОИ на всяко тримесечие, въз основа на предоставени платежни ведомости.

След получаването на ведомостите и средствата към тях, институтът извършва изплащането на пенсиите по банковите сметки на лицата.

От НОИ допълват, че при постъпване на платежни ведомости с правоимащи лица и суми към тях те ще изпълнят задълженията си по договора.