Противници на еврото дойдоха на протеста в Пловдив, ПП-ДБ с жилетки пазят реда (Снимки, видео)

Още на път към паметника на Съединението се вижда, че тази вечер проявата няма да е така многолюдна като тази на 10 декември

Неколцина противници на еврото с плакати "Искаме си българския лев" дойдоха на паметника на Съединението в Пловдив, където от 18 ч. е обявен протест на ПП-ДБ. "Не сме от "Възраждане", нито от никоя партия. Но не искаме еврото", обясни присъствието им Михаил Цонев.

На този етап не са много и привържениците на ПП-ДБ. Десетина от тях са облечени със светлоотразителни жилетки. Сред тях е общинският съветник и лидер на ДСБ в Пловдив Владимир Славенски.

"Правим това, за да е ясно, че ще гарантираме реда. Не искаме неприятности", заяви той. На въпрос: "Защо отново се събират недоволни, след като парламентът прие удължителния, а не редактирания и повторно внесен бюджет", той отговори, че самото внасяне на коригираната финансова рамка е било изключителна наглост. "Миналата седмица протестираха 250 000 души в страната. Сега се събираме пак, за да покажем, че трябва да бъдем чути", посочи Славенски. Лидерът на ДСБ в Пловдив и общински съветник Владимир Славенски е със светлоотразителна жителка.

За подгряване на протеста звучи песента на Pink Floyd - Another brick in the wall.

Още по пътя към паметника на Съединението се вижда, че протестът тази вечер едва ли ще е многолюден.

За разлика от миналия протест на 10-и декември, който се смята за най-мащабния в Пловдив за последните години, днешният засега не е толкова внушителен.

Организатори на тазвечершната проява не са неправителствени организации, а местните структури на ПП-ДБ. Те я свикаха, недоволни от опита да бъде прокаран в парламента коригираният държавен бюджет. Не са съгласни също с охраната на Делян Пеевски и Бойко Борисов. Искат също ВСС да освободи веднага от поста и.ф. главен прокурор Борислав Сарафов, както и честни избори с машини.

Заявено е шествие от паметника на Съединението до Римския стадион по така наречената Малка главна.

18 часа: Звучи песента на "Ахат" - "Черната овца". Хората се събират, като на неподготвените се раздават плакати срещу мафията.

Очаквайте подробности!