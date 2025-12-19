Празниците започват от новия Kaufland „Театрална"

Коледата има особен звук. Понякога е тихото пукане на кори за баница, друг път - смехът около масата или шумът на количка, която се пълни с нетърпение. Точно такъв е звукът в новия Kaufland „Театрална", където Мила, главен редактор на MILA.bg, и Толик, автор и водещ на подкаста „24 часа от живота", са сред първите клиенти. Навън е зима, в София мирише на студ и очакване, а тук - на портокали, канела и онова приятно усещане, че празниците вече са съвсем близо.

Новият магазин е на място, което сякаш е мислено за хора с пълен график и дълъг списък - само на 200 метра от метрото, но и с огромен подземен паркинг с над 150 места. Шестдесет безплатни минути - повече от достатъчни за спокойно пазаруване без обикаляне и нерви. Количката влиза и излиза лесно, а още с първите крачки става ясно, че това не е просто „още един магазин", а място, където можеш да събереш Бъдни вечер, Коледа и Нова година в една обиколка.

Празничният списък - от традицията до екзотиката

Мила и Толик започват, както винаги, от храната. Защото празникът първо се планира на масата. Асортиментът е... леко зашеметяващ. Хлябове, баници, зелник, лучник - онези вкусове, които носят спомени за бабини кухни и топли следобеди. До тях - модерни интерпретации, пълнозърнести варианти и ръчно изглеждащи изделия, които спокойно могат да заемат централно място на трапезата за Бъдни вечер.

„Хубавото е, че можеш да избереш - или да купиш готово, или да си го направиш сам", отбелязва Мила, докато разглежда щанда с постни ястия. Сарми, боб, пълнени чушки - подредени апетитно и с вид на домашно сготвени. А за онези, които предпочитат ритуала на готвенето, зеленчуковата зона е истинско вдъхновение: хубави български ябълки, картофи и тикви, но и екзотични плодове - питахая, карамбола, кумкуат, физалис. Свежите подправки са като малка зелена градина - магданоз, копър, розмарин, мащерка, кориандър. Всичко, което превръща една проста рецепта в празнична.

„Брей!" – когато качеството е навсякъде

Не е тайна, че и двамата харесват марката „Брей!". И тук тя присъства силно, но ненатрапчиво - като добър приятел, на когото разчиташ. Месо, мезета, млечни продукти, готови решения за празника - основните неща за трапезата постепенно влизат в количката именно от тази линия. Не защото „трябва", а защото изглеждат добре, звучат познато и дават усещане за сигурен избор.

А витрината с мезетата... там времето сякаш спира. Колбаси, сирена, прошуто, пастърми, деликатеси, които могат да запълнят и най-дългата празнична вечер. Всичко е свежо, красиво подредено и с такъв избор, че човек започва да планира плата още в магазина. Толик вече вижда как масата за Нова година ще се превърне в малка гастрономическа сцена.

Коледен обяд без компромиси

За основното също няма дилема. Цяла пуйка за класическа Коледа, хубава риба за по-лек празник, разнообразие от меса за всеки вкус. „Това е място, от което можеш да излезеш с цялото меню- от супата до десерта", казва Мила, докато добавя още нещо в количката.

Специалният щанд с фермерски продукти прави впечатление - такова разнообразие не се вижда навсякъде. Мед, сирена, млечни и месни продукти с ясен произход и характер. Малък детайл, който обаче носи голяма стойност за хората, които търсят вкус с история.

Подаръците - от сърце и с идея

Празниците не свършват с храната. В зоната с нехранителни стоки Коледа вече е подредена. Луксозни кошници с алкохол и сладкиши, меки одеяла, съдове за готвене, уреди - онези подаръци, които са едновременно красиви и полезни. В момента тече и акция с Philips - качествени уреди на половин цена с карта Kaufland, което превръща спонтанната идея в много разумно решение.

Но най-дълго двамата се спират при детския асортимент. KidLand е цял малък свят - дървени и плюшени играчки, кухни за момиченца, щандове с инструменти за момченца, игри, които не просто забавляват, а остават. „Това са подаръците, които не се забравят след седмица", усмихва се Толик.

Магазин с кауза

Има още нещо, което прави новия Kaufland „Театрална" различен. През първата година от работата му ще се отделят средства от оборота за благотворителна кауза - в подкрепа на студентите от НАТФИЗ. Малък жест с голямо значение, който придава допълнителна стойност на всяка покупка.

Коледа без тичане, без стрес, с настроение

Когато излизат, количката е пълна, но усещането е леко. Без обикаляне, без компромиси, без „още един магазин". Всичко е събрано на едно място - качествено, добре подбрано и с онзи баланс между традиция и модерност, който прави празниците истински.

Новият Kaufland „Театрална" не обещава чудеса. Просто прави нещо много важно - улеснява празника. А когато подготовката върви гладко, остава повече време за най-същественото: хората около масата, топлата светлина и тишината, в която Коледа наистина се случва.