Зафиров инспектира работата на Регистрационно-приемателния център за бежанци в „Овча купел“

Вицепремиерът Атанас Зафиров инспектира работата на Регистрационно-приемателния център в столичния квартал „Овча купел" на Държавна агенция за бежанците (ДАБ) към Министерския съвет. Вицепремиерът провери на място функционирането на центъра и се срещна с настанените там младежи, общо 21, на възраст между 14 и 17 години. Това съобщиха от пресцентъра на Министерски съвет.

Атанас Зафиров, заедно с председателя на ДАБ Иван Иванов, връчи новогодишни подаръци на младежите от сирийски произход.

На място Зафиров се запозна с проблемите на центъра, необходимостта от технически-монтажни дейности, както и нуждата от наемането на още 20 социални работници и адвокати, специализирали в бежанско право.

Сигурната зона, в която са настанени непридружените деца бежанци, е с капацитет 138 места за настаняване.

„Вярвам, че тези деца получават необходимата грижа и оценявам усилията, които полагате, за да се чувстват те нормално", каза вицепремиерът Зафиров.

Грижата за непридружените деца бежанци е сред приоритетните политики на ДАБ. През юли 2025 г. агенцията обяви началото на пилотен за ЕС проект за създаване на алтернативни социални грижи за непридружени деца бежанци. Той ще се реализира съвместно с УНИЦЕФ и Международната организация по миграция в четири български общини – Бургас, Ивайловград, Малко Търново и Тунджа.