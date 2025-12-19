Трафиканти на дрога бягат от Капитан Андреево заради затегнат контрол, крият я в газови уредби

Там заловиха 740 кг марихуанa в тир и 204 кг кокаин, скрит в дипломатическа кола

Трафикантите на дрога все по-често избягват пункта Капитан Андреево заради затегнатия контрол и многобройните залавяния на наркотици, като опитват да прекарват стоката си през други гранични пунктове. При това използват все по-хитри методи – например укриване на дрогата в газовите бутилки на автомобилите.

Последният случай, показващ тази тенденция, е от 10 декември на пункта в Малко Търново. Тогава митничари заловиха 70 кг марихуана, скрита в газовите бутилки на 3 коли.

Дрогата е оценена на над 1 милион лева и е била предназначена за турския пазар. Това е най-голямото количество наркотик, залавяно на този пункт през годината, уточниха от Агенция “Митници” пред “24 часа”.

Колите били в кордон. Митническа служителка се усъмнила в един от автомобилите и разпоредила щателна проверка. В акцията се включило и служебното куче Бояр от Гранична полиция, а колите били насочени за рентгеново изследване.

Проверката показала, че в газовите бутилки вместо пропан-бутан има пакети с марихуана - пет в едната кола и три в другата. Полевият наркотест потвърдил, че сухата зелена маса е висококачествен канабис.

Задържани са четирима български граждани, пътували с трите автомобила. По данни на прокуратурата двама от тях са организатор и помагач, а другите двама – преки извършители на трафика. Газовите уредби били напълно функциониращи, което допълнително затруднявало откриването на тайника. Бутилките били зареждани с минимално количество гориво, достатъчно автомобилите да се движат, а останалият обем бил запълнен с дрога. Именно професионализмът на митническите служители и отличното обоняние на Бояр разкрили схемата, без да е имало предварителна оперативна информация.

“Конкретният случай е благодарение на колежка, която е изключителен професионалист”, разказва началникът на отдел “Борба с наркотрафика” в Агенция “Митници” Стефан Бакалов. Стефан Бакалов По думите му подобни тайници с газови бутилки често се използват за по-малки пратки марихуана, тъй като канабисът е обемен, но сравнително лек наркотик. В една бутилка се побират около 6–7 кг марихуана. За сравнение – в същия обем по-плътният кокаин може да достигне 40–50 кг и носи значително по-голяма печалба за трафикантите.

Подобна тактика използвал и 22-годишен младеж, спрян на 14 декември на ГКПП Капитан Петко войвода. При проверката на автомобила му било установено, че превозва 18 кг марихуана. Наркотикът бил укрит в действащия резервоар и в праговете на колата, разпределен в общо 56 пакета. Стойността на дрогата е около 300 хил. лева.

С марихуана в резервоара на автомобил, купен само седем дни по-рано, бе заловен и 32-годишният Владислав Атанасов. Той опитал да премине през Капитан Петко войвода на 17 октомври. Служители на митниците забелязали, че е видимо притеснен, и го спрели за проверка. Рентгенът показал, че в автомобила - “Фолксваген Кади”, има пет газови бутилки, пълни с марихуана. Общото тегло на дрогата било 25 кг, а стойността ѝ - около 410 хил. лева.

Причината трафикантите да използват обходни маршрути, включително през Гърция, а не Капитан Андреево са няколко удара на пункта от българска и турска страна. Именно там бе заловен рекордът от близо 740 кг марихуана.

Случаят е от 11 септември. Малко преди полунощ на трасе “Изходящи товарни автомобили” пристигнал тир.

Шофьорът - турчин, представил документи за превоз на фрезова машина от Германия за Турция.

Митничарката, която проверила тира и измерила осовото натоварване с електронна везна, се усъмнила в данните. При проверката в предната част на товарното помещение - между челната стена и декларирания товар, били открити 20 кашона и 22 чанти, увити с фолио. В тях имало 656 пакета с трева. Полевият наркотест показал, че става дума за марихуана с общо тегло 739,180 кг. Стойността на задържаната дрога е 11 826 880 лв. Това количество е над половината от всички наркотици, заловени на пункта от началото на годината.

Общо от началото на годината на българската граница там са заловени 1365 кг наркотични вещества при 28 случая. За сравнение, през 2024 г. откритите наркотици са били близо 1024 кг – с около 33% по-малко. Данните за 2025 г. са рекордни за последните над 20 години.

В повечето случаи дрогата пътува към Турция (какво се изнася от там - виж в карето). Това не е случайно – южната ни съседка се очертава като изключително доходоносен пазар за канабис, където цената на грам марихуана достига 30-40 евро, многократно повече от цените в редица държави от ЕС.

“Това е причината огромни количества да се трафикират натам от различни страни”, обяснява Стефан Бакалов.

Високите печалби изкушават наркокартелите да изнасят марихуана от Балканите - често произведена в Албания, Северна Македония и региона - през България към Турция.

Освен като пазар за вътрешна консумация Турция все по-ясно се утвърждава и като транзитен хъб за наркотрафик към Близкия изток. “Голяма част от марихуаната е за местния пазар, но страната е ключов маршрут и за амфетамини и кокаин”, допълва Бакалов. Доказателство за това са зачестилите наркоудари по българо-турската граница. При големите пратки трафикантите често ползват тирове, тъй като всеки ден преминават хиляди камиони и е невъзможно всички да бъдат проверени детайлно.

Най-голямата пратка кокаин обаче е заловена в дипломатически джип. Дрогата била открита от служебното куче Рая – порода белгийска овчарка малиноа, родена на 7 юли, датата на създаване на Агенция “Митници”. Животното реагирало по време на операция “Ориент експрес” при проверка на дипломатически автомобил. Рентгеновото изследване показало, че в куфарите има пакети с наркотик. В джипа пътували трима души - 43-годишен българин и 40-годишен гражданин на Конго, притежаващ дипломатически паспорт с акредитация в Белгия, както и белгийска гражданка.

Според Агенция “Митници” кокаинът е бил с чистота над 90%, а стойността му надхвърля 37 млн. лева. По думите на експерти за крайния пазар наркотикът се разрежда значително – в Европа дори т.нар. VIP клиенти получават кокаин с чистота около 25%, докато масово разпространяваният по улиците е далеч по-нискокачествен. А десетките килограми, пренасяни през България, са суровина за стотици килограми уличен наркотик или поемат транзит към други дестинации, без да стигат до българския пазар.

Синтетиката измести хероина, той заобикаля България

Докато каналите за кокаин и марихуана към Турция бележат подем, трафикът на някога “класическия” хероин бележи спад. Допреди една-две години българските митничари пресичаха внушителни пратки – например 400 кг хероин бяха заловени на вход през Капитан Андреево и на пристанище Бургас през 2022 г., но през 2023 г. подобни случаи рязко намаляха. Причината е в промяна на глобалния наркопазар.

“Трендът в глобален план се измества към много по-мощни синтетични опиоиди, които са 200-300 пъти по-мощни от познатите ни опиоиди като морфин и хероин”, отбелязва Стефан Бакалов. Хероинът все по-малко се търси, защото е изместен от по-евтини и силни синтетични заместители, които вземат страховит брой жертви в Северна Америка и вече проникват в Европа.

Един неочакван фактор допълнително удари класическия маршрут от Афганистан към Балканите. След като Джо Байдън изтегли американската армия от Афганистан, а талибаните взеха властта след само 3 дни, опиумното производство в Афганистан се срина с над 90%. Причината бе, че забраниха отглеждането на мак. Това буквално прекъсна основния източник на хероин за света.

Мястото на Афганистан като опиумен лидер зае Мианмар (Бирма) - през 2023 г. там са култивирани над 47 хил. хектара опиумен мак, а реколтата достигна рекордни нива. Според ООН Мианмар вече е номер 1 производител на опиум в глобален мащаб, като изнесеният оттам хероин за 2023 г. се оценява на 154 тона. Въпреки тройния ръст на бирманското производство спрямо предходни години синтетичните опиоиди запълват “дефицита” на хероин - а и печалбите са несравнимо по-големи.

Балканският маршрут на хероина също претърпя разместване. Заради строгия контрол по нашите граници трафикантите търсят обходни пътища. През тази година няколко зрелищни хероинови удара се случиха далеч от България – например грузинските власти заловиха близо 300 кг хероин, укрити в камион от Армения.

В Европа пък рекордните 450 кг хероин бяха открити от германските митничари, след като пропътували транзит целия път през Латвия до пристанище Травемюнде. Експерти отбелязват, че пратката е минала по т.нар. Северен маршрут през Русия и Прибалтика, който все по-активно се използва за доставка на афганистански опиати до Западна Европа.

450-те килограма са равностойни на петата част от всички иззети количества хероин в ЕС за цяла година, което показва мащабите на транзита. Именно тези разкрития в Кавказ и Северна Европа сочат, че големите хероинови пратки заобикалят Балканите. Наркодилърите вероятно смятат България и Турция за твърде рискови за този бизнес, а и търсенето на хероин спада както сред зависимите, така и на уличния пазар, залят от по-евтини синтетични наркотици.

Според Стефан Бакалов едва ли трафикът на хероин някога ще се върне в старите обеми, когато всяка година се изземаха тонове по границите. Това обаче не означава спокойствие – новите заплахи са още по-коварни. Сега митничари и полиция се готвят за вълна от ксилазин и ново поколение дизайнерски опиоиди, чиято сила е ужасяваща - една доза може да прати в кома дори слон.

Европа отчита и бум на кетамина, упойващо вещество, което все по-често се злоупотребява като партидрога. У нас т.нар. розов кокаин - моден по купони, съдържащ основно кетамин, вече също се среща, макар и в малки количества.