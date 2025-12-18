Прокуратурата в Пловдив: Собственикът на АГ болница "Селена" е обвинен за кражба на 3 276 269 лева

Николай Йорданов е задържан за 72 часа, но май ще му искат постоянен арест

Николай Йорданов, сочен за собственик на частната АГ болница "Селена" в Пловдив, е привлечен като обвиняем за отнемане на 3 3 276 269 лева, съобщи едва на третия ден от скандала Районната прокуратура в Пловдив.

Както "24 часа" писа, вчера бяха арестувани самият Йорданов и назначената преди 12 дни за управител Марика Тошева.

Според държавното обвинение Йорданов е използвал ключ, за да влезе в кабинета на доктор Ангел Ставрев, един от основателите на болницата, и оттам е отнел 143 000 лева, 580 000 швейцарски франка с левова равностойност 1 216 555 лева, и 940 000 евро – всичко на обща стойност 3 276 269 лева. Те са били притежание на д–р Ангел Ставрев. Прокуратурата определя това като кражба в големи размери. Самият Йорданов твърди, че въпросните пари били 1,8 милиона лева и той ги бил внесъл по сметките на болницата.

По досъдебното производство са извършени множество действия по разследването - разпити на свидетели, огледи на местопроизшествие, иззети са видеозаписи, назначени са експертизи, посочва прокуратурата.

Обвиняемият Йорданов е задържан за срок до 72 часа с постановление на наблюдаващия прокурор. След анализ на всички материали по делото предстои да се направи преценка за внасяне на искане в съда за вземане на мярка за неотклонение „задържане под стража" спрямо него.