Бум на хванатия GBL, с който упояват и изнасилват без спомен. Откриха го и на купона на д-р Хасърджиев

Продаван уж като препарат за почистване на масло, течният анестетик GBL, с който биват дрогирани жертви и после изнасилвани, отново е тренд сред трафикантите. Гама-бутиролактонът е промишлен разтворител без мирис и вкус, който води до състояние на безпаметност.

Няколко капки в питието или около чаена лъжичка са достатъчни, за да премахнат задръжките, да приспят жертвата и да предизвикат амнезия. След кратко затишие митниците отчитат ново активизиране на трафика. През последните месеци са засечени над дузина пратки с GBL – от малки шишета до туби от 5 и 10 литра, основно поръчвани онлайн. Веществото често се маскира като почистващ препарат – трик, познат на службите още от 2012 г., когато на летище София бе разкрита схема за износ на 62 литра GBL, налети в бутилки от перилен препарат.

Днес историята се повтаря - GBL отново пътува с куриери и по пощата, често към Западна Европа, но и към адреси у нас. Онлайн продавачи без притеснение го предлагат като препарат за джанти или разтворител, докато в действителност литърът съдържа хиляди дози. Само 2–3 мл са достатъчни да “нокаутират” човек за часове. Затова в Европа го наричат “шишенце еликсир за секс”.

Именно това вещество се споменава около скандалния случай с гей оргията в дома на д-р Станимир Хасърджиев, при която 20-годишен младеж е бил дрогиран и насилван. Прокуратурата първо спомена “коктейл от наркотици, включително розов кокаин”, довел пострадалия до безпомощно състояние. На последното заседание в съда обаче стана ясно, че експертизата е засекла GBL.