Деница Сачева за промените в Семейния кодекс: Във вълчи времена поне за малко бяхме хора

В тези вълчи времена поне за малко бяхме хора. И с много малки изключения гласувахме заедно. Това заяви във фейсбук шефката на социалната комисия в парламента Деница Сачева относно приетите днес на второ четене промени в Семейния кодекс, които предвиждат възможност за споделено родителство.

Ето какво още каза тя:

Днес в Народното събрание приехме промени в Наказателния кодекс, които криминализират предоставянето на социални и здравно-социални услуги без лиценз — с до 5 години затвор и глоба от 1000 до 5000 лв. за нарушителите, а за по-тежки случаи — до 6 години затвор и глоба до 20 000 лв., включително ако има използване на фалшиви документи или имотна облага. Управлението и представляването на нелицензирани хосписи също вече е престъпление с още по-строги наказания.

Това не са просто текстове в закон. Те са отговор на потресаващите гледки, които всички видяхме през последните месеци — хора, обвързани с колани, изнемощели, лишени от достойнство и основни грижи. Това е безчовечност, прикривана под претекст за грижа.

Наличието на законови текстове обаче не решава автоматично проблема. Трябват ни спешни действия по разкриването и предоставянето на законово регламентирани качествени социални услуги за възрастни хора, политики по квалификация, преквалификация и непрекъснато обучение на хората, които представят тези дейности, ясни политики за финансиране и заплащане на възнаграждения и политики за професионално образование и насoчването на млади хора към избор на хуманитарни професии.

Изпитвам мъничко удовлетворение от това, че макар и в последните дни на това Народно събрание, все пак в дневния ред бяха теми, наистина свързани с проблемите на хората – гъвкавото работно време, децата на разделените родители, грижата за възрастните и безпомощните.