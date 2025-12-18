Удължават договори на сегашните чистачи в София, за да не пълзи кризата с боклука, гонят Вълка (Обзор)

"Титан" ще отговаря за 6 района с 20% индексирани цени, общински компании - за други 6, а в 3 се чака решение да влезе турският консорциум

“Титан” остава временно да чисти 6 района, в други 6 влиза “БКС Чистота”, в още 6 сметоизвозването се поема с общински капацитет, а за 3 се чака решение за влизане на турския консорциум “Норм Санаи”.

Така изглежда планът “Терзиев”

за справяне с кризата с боклука, който според кмета ще осигури на софиянци “спокойни празници” и че “няма да бъдем заринати от планини боклук”. Така от чистенето на София ще бъдат извадени фирмите, близки до бизнесмена Румен Гайтански - Вълка.

Решението за всяка една от седемте зони (в тях влизат общо 19 района) съобщи в четвъртък лично кметът.

За две от тях - втора и пета, в които влизат “Искър”, “Кремиковци”, “Панчарево”, “Връбница”, “Нови Искър” и “Банкя”, общината избира за изпълнител

варненската “БКС Чистота”

Това решение, част от мегапоръчката за чистенето на София през следващите 5 г., може да бъде обжалвано в 10-дневен срок. Докато той тече, общината ще преговаря с фирмата за по-ниска цена, тъй като тя предлага за сметоизвозването да се плаща 325 лв. за тон за едната зона и 348 лв. за другата. Дейността ще бъде възложена за 5 г.

Решението за други две зони - с районите “Средец”, “Лозенец”, “Студентски” (първа) и “Възраждане”, “Оборище” и част от “Триадица” (седма), предвижда удължаване на срока на договора с настоящите чистачи от “Титан София център 1”. Становища от Агенцията за обществени поръчки и РЗИ позволяват да се удължи срокът на старите договори, обясни Васил Терзиев. РЗИ настоява, че трябва да има непрекъсваемост на услугата по сметосъбиране, а в становището от Агенцията по обществени поръчки се казва, че общината има право да удължи настоящия договор, като корекцията на цената е до 50% нагоре.

Според запознати тази опция ще бъде

за 12-18 месеца, докато се подготви нова процедура

за двете зони. Неофициално се очаква индексацията на цените да е около 20%. Това ще даде цена значително под оферираните в мегапоръчката 350 - 380 лв. на тон. Освен това Терзиев щял да постигне и друга цел - да раздели процедурите за почистване, които да не се провеждат по едно и също време за целия град, а на порции. Васил Терзиев

“Надявам се в най-скоро време да вървим към сключване на договорите. Така че до края на годината за тези 4 зони да има необходимото покритие на услугата и да не се притесняват хората за празниците”, подчерта кметът.

Той напомни, че в зона 6 (с “Красно село” и “Люлин”) ще се подпише дългосрочен договор с общинското дружество “Софекострой”, офертата му е за 200 лв. на тон за сметоизвозване. То ще чисти и “Красна поляна”.

От “Софекострой” са уверили, че за “Люлин” и “Красно село” до 15 януари трябва да е налице цялата нужна техника за качествено и редовно почистване.

За трета зона - с “Подуяне”, “Слатина” и “Изгрев”, остава временното решение, въведено на 1 декември - дейността се организира от Столичното предприятие за третиране на отпадъци и районните кметове с помощта на общината. В момента се работи за осигуряване на зимната поддръжка там, увери Терзиев. Още не е ясно докога ще продължи тази временна организация. До нея се стигна, защото за зоната не остана нито един кандидат-чистач, а решението на общината за прекратяване на процедурата се обжалва. Неофициалната информация е, че щом КЗК обяви решението си, в много кратки срокове ще се проведе новата процедура - в условия на извънредност.

За последната (четвърта) зона със “Сердика”, “Илинден” и “Надежда”, също се чака произнасяне на КЗК по жалбите срещу избора на турския консорциум “Норм Санаи”, после ще се сключи договор с него за 5 г. Дотогава зоната може временно да бъде възложена на чистачите на съседните райони - “БКС Чистота” и “Титан София център 1”, за да няма драма с боклука.

Кметът изрази надежда за “положително развитие” в следващите 7-8 дни и “ако падне сняг, ще може да се радваме на една истинска зима, а не да се притесняваме как ще работи градският транспорт”.

Сметките сочат, че планът “Терзиев” може

да спести над 300 млн. лв. на софиянци,

защото при подадени оферти по мегапоръчката за повече от 900 млн. лв. сметката, която ще се плати, сега ще е около 550 - 560 млн. лв.

Договорите за останалите райони - част от “Триадица”, “Младост”, “Витоша” и “Овча купел”, изтичат през 2027 г.

Самият Васил Терзиев напомни във фейсбук, че всичко това ще стане, без да се налага да се увеличава такса смет. “Успяхме да спрем определени икономически кръгове да влизат в почистването на София - поне засега”, добави той.

“През последните месеци чух какви ли не обвинения - от това, че не знаем какво правим, през твърдения, че лично съм създал кризата, до абсурдни внушения за “турския Вълк” и какво ли още не. Много шум и опити да се всява страх. От ден едно се борим да намерим решение на този сложен пъзел. Не се занимавахме с празни приказки, избрахме да действаме. Да защитим интереса на града с решения”, казва Терзиев.

Той вижда общ сценарий в тези кризи: “Първо - атака и всяване на страх с апокалиптични прогнози как “този път всичко ще рухне”. Шум, обвинения и безкрайно телевизионно време за хора, които не могат да свършат нищо полезно за града. Междувременно ние намираме решение, което реално защитава интересите на софиянци. И така - до следващата тема”.

Терзиев отново призова софиянци да изхвърлят разделно отпадъците си.