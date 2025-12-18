ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Протест с искане за честни избори и промяна в Избо...

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/21939375 www.24chasa.bg

БОЕЦ блокира входа към кабинета на Сарафов

1160
КАДЪР: Фейсбук/БОЕЦ - България Обединена с Една Цел

Гражданското сдружение БОЕЦ блокира за около един час основния вход към кабинета на Борислав Сарафов, който все още заема позицията на главен прокурор, въпреки решението на решението на Върховния касационен съд, че това е незаконно.

По същото време "Правосъдие за всеки" свика протест пред Съдебната палата в опит да окаже граждански натиск върху Сарафов да освободи ключовата позиция.

"Призоваваме всички протестиращи граждани от площада да нахлуят в съдебна палата сега! Ехоо, има ли българи отвън?!", написа БОЕЦ в коментарите към живото си предаване във Фейсбук.

Блокадата се случи след края на официалното работно време на институциите, разположени в Съдебната палата, включително на прокуратурата, съобщи Mediapool

КАДЪР: Фейсбук/БОЕЦ - България Обединена с Една Цел

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Животът

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Отговори за еврото: Как кметът ще помага да сменим валутата