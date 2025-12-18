БОЕЦ блокира входа към кабинета на Сарафов

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Гражданското сдружение БОЕЦ блокира за около един час основния вход към кабинета на Борислав Сарафов, който все още заема позицията на главен прокурор, въпреки решението на решението на Върховния касационен съд, че това е незаконно.

По същото време "Правосъдие за всеки" свика протест пред Съдебната палата в опит да окаже граждански натиск върху Сарафов да освободи ключовата позиция.

"Призоваваме всички протестиращи граждани от площада да нахлуят в съдебна палата сега! Ехоо, има ли българи отвън?!", написа БОЕЦ в коментарите към живото си предаване във Фейсбук.

Блокадата се случи след края на официалното работно време на институциите, разположени в Съдебната палата, включително на прокуратурата, съобщи Mediapool.