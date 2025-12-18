Родителството споделено – гарантирано, но не по 127 дни в годината (Обзор)

Съдът ще може да го постановява дори ако при развода не е постигнато споразумение

Гъвкави отпуски през цялата година за майки и бащи на ученици до 12 г.

Съдът вече ще може да постанови съвместно упражняване на родителските права след развода дори в случаите, когато родителите не са постигнали споразумение за това. Новата алинея в Семейния кодекс бе приета окончателно от парламента на фона на два протеста отвън - за и против. Няколко обединения на бащи подкрепиха промените в Семейния кодекс в деня на гласуването. Снимка: Велислав Николов

Промените се обсъждат вече година, а тази разпоредба събра 141 гласа на второ четене. С нея се преодолява тълкувателното решение от 2017 г. на Гражданската колегия на ВКС, според което се изключва възможността родителските права да бъдат предоставени за упражняване съвместно на двамата родители, в случай че няма постигнато споразумение. От проекта обаче

отпадна задължението на съда да определя мерки срещу отчуждаването на родител

- “системно възпрепятстване на определените лични отношения от родителя, на когото са предоставени родителските права”. Да не се включва новият текст, предложи шефката на социалната комисия Деница Сачева. Тя е вносител на един от трите проекта (на ГЕРБ, на ИТН и на “Възраждане”), обобщени и приети на второ четене в четвъртък.

По предложение на Сачева отпаднаха и текстовете, че ако повече от 2 пъти за една година родителят, който отглежда детето, наруши съдебното решение, другият може да заведе ново дело за родителски права. Парламентарната група на ГЕРБ взима под внимание факта, че този законопроект е изключително чувствителен. Неслучайно днес има

два протеста – на майките и на бащите,

обясни Сачева. “В навечерието на Коледа, когато сме толкова отчуждени помежду си, трябва да търсим разумния баланс, да намерим златната среда”, призова тя.

От женски организации се опасяват, че принудителното съвместно попечителство над деца крие много рискове, включително за жертви на домашно насилие. А от сдружения на бащи приветстват промените.

В крайна сметка в Семейния кодекс беше записано, че “режимът на лични отношения между родителите и децата включва период или дни, в които родителят може да вижда и взема децата - през училищните ваканции, официалните празници и личните празници на детето и на родителя, както и по друго време, включително неприсъствено чрез телефонни разговори, писма, електронни съобщения и други подходящи средства за комуникация”.

След развод или раздяла, ако и двамата родители изразят желание да упражняват родителските си права и това е в интерес на детето, но не постигат съгласие помежду си как да става, съдът може да определи съвместно споделено родителство. При него и двамата участват активно в отглеждането.

“Времето на детето се споделя между двамата родители, независимо дали живеят заедно, или са разделени. При спор относно родителски права и режим за лични контакти между родител и дете времето, което то прекарва с когото и да е от родителите си, не може да бъде по-малко от 127 дни на годишна база,

в случай че родителят не застрашава живота и здравето на детето”,

гласеше текстът. Но фиксирането на определен брой дни за всеки от родителите не мина.

Този, при когото детето живее, е длъжен да съдейства на другия родител и своевременно да му предоставя информация. Ако училищни или други ангажименти или пък разболяване на детето попречат да се спази режимът, трябва да предупреди другия родител и да му предостави документ за причината.

Съдът се произнася и за местоживеенето на детето и режима на лични отношения “с оглед най-добрия интерес на детето”. Преценката ще се основава на желанието на родителската двойка и привързаността на децата към всеки от тях, какви грижи са полагали досега, възможността за помощ от близки и родители, възрастта на детето, социално обкръжение и материални възможности.

Според депутата от ИТН Александър Рашев окончателното приемане на измененията е “победа за нашите деца”, но не е добре, че е отпаднала втората част от реформата. “Първоначалната идея на промените беше да заложим съвместно родителство и при развод по исков ред и мерки срещу родителското отчуждение. Сега

съдът по никакъв начин няма да разглежда отчуждението,

а няма да има и мерки срещу неизпълнение на съдебно решение”, предупреди той. Рашев обаче отхвърли опасенията на протестиращите организации на майки, че разведени жени и децата им заради новите текстове ще станат уязвими на домашно насилие и тормоз.

Промените разписват още, че в споразумението за развод по взаимно съгласие съпрузите може да се договорят за пътувания на децата в чужбина и издаването на лични документи за това.

Депутатите приеха и гъвкаво работно време за родителите на деца до 12 г. Възможността важи за цялата година, а не само през лятото, както бе досега. В Кодекса на труда до момента такава опция имаше само за семейства с малчугани на възраст до 8 години.