Изборите няма да са февруари – не е удобно и ще е прецедент (Обзор)

МЕЧ предлагат на Цветница, АПС молят президента за съдействие за промените в закона

Изборите няма да са през февруари, стана ясно на четвъртия ден консултации на президента Румен Радев с партиите, преди да завърти рулетката с мандатите.

Лидерът на МЕЧ Радостин Василев предложи на държавния глава вотът да е в първата седмица на април - преди великденските празници, тъй като през февруари времето е тежко, а и недостатъчно за организация на вота. Догодина Великден е на 12 април, т.е. това би означавало избори на 5 април - Цветница.

“Разбирам напълно вашите аргументи и ги подкрепям за времето на изборите”, отговори му Радев за февруари. Обърна се и за справка към един от съветниците си и потвърди - досега избори тогава не е имало.

После пред медиите Василев обясни, че ако партията му получи третия мандат за съставяне на правителство, ще го задържи по “технически причини” - за да отложи вота за по-топлите дни. Същите аргументи имат и ПП-ДБ - да не се правят изборите, когато дните са къси и навън има преспи сняг.

В четвъртък при президента отидоха и от АПС. И те, и МЕЧ казаха пред Радев това, около което се обединиха всички партии - няма вариант за нов кабинет в този парламент.

Хората на Ахмед Доган се обърнаха с молба към президента - да се намери консенсус между партиите за промени в Изборния кодекс. Как точно - не казаха, но после посъветваха и медиите да се включат, като повдигнат обществен дебат. От АПС не казаха и какви промени си представят в изборните правила. Иначе и те искат нови машини за броенето на гласове, но не изразиха позиция за хартиената бюлетина, която до последно защитаваха. Пред президента обясниха, че имат предложения за промени в ИК, но това не е съвсем така - през пролетта внесоха проект, който после оттеглиха. Друга депутатка от групата им сама внесе предложения между двете четения на общия законопроект на останалите партии, но тя после се отцепи от АПС.

В сряда ПП-ДБ внесоха нов проект за връщане на изцяло машинното гласуване.