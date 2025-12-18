Осемте F-16 вече са тук, първите бойни машини “Страйкър” – след месец (Обзор)

Първите 8 самолета F-16 Block 70 бяха официално представени, а в началото на следващата година се очаква доставката на първите бойни машини “Страйкър” за сухопътните войски.

Първият изтребител пристигна през април, а последните два - преди ден. В четвъртък ескадрилата беше представена на церемония в авиобаза Граф Игнатиево в присъствието на почти половината правителство в оставка - вицепремиерите Томислав Дончев и Гроздан Караджов, министрите на отбраната Атанас Запрянов, на вътрешните работи Даниел Митов и на външните Георг Георгиев. В авиобазата бе и временно управляващият посолството на САЩ у нас Мартин Макдауъл и Майкъл Шумейкър, генерален мениджър на производителя “Локхийд Мартин”.

Изтребителите бяха докарани на буксир и наредени като за ревю пред един от хангарите.

“Самолетите F-16 са основна бойна платформа за България и неслучайно ги купуваме от основния си стратегически съюзник - САЩ”, обяви военният министър в оставка Атанас Запрянов и припомни, че рамката за стратегическо партньорство е подписана през 2019 г. от президента на САЩ Доналд Тръмп и тогавашния български премиер Бойко Борисов в Белия дом.

6 от новите самолети са едноместни, а другите два - учебно-бойни. Те са приети на въоръжение и въведени в експлоатация, но продължава процесът по тяхното усвояване, обясни министърът. Преди месец пред депутатите той обясни, че първоначалната им оперативна готовност ще бъде достигната най-рано през 2027 г. Дотогава трябва да бъдат поддържани съветските МиГ-29. А по време на обсъжданията на бюджета за догодина стана ясно, че Министерството на отбраната отлага плащането по втория договор със САЩ за придобиването на още 8 самолета F-16 с 2 години - за 2028 г.

По време на церемонията Запрянов обясни, че в договора са заложени 300 милиона лева за инфраструктура, като повечето от обектите вече са завършени.

“Успешно завършихме националния план за превъоръжаване по механизма SAFE. Изпратен е в ЕК и очакваме в началото на годината да бъде утвърден”, добави още министърът.

Той обяви, че първите бойни машини “Страйкър” за Сухопътните войски се очакват в началото на 2026 г. и предстоят преговори за доставка на брегова система за охрана на морското ни пространство.

Поколения командири, офицери, сержанти и войници са очаквали да бъде приета на въоръжение модерна техника с широк спектър от възможности, каза началникът на отбраната адм. Емил Ефтимов. На церемонията беше и командващият ВВС ген. Николай Русев.

“Този голям напредък от военната ви модернизация решително подсилва сигурността и стабилността на Черноморския регион и символизира партньорството между нашите държави”, заяви временно управляващият посолството на САЩ у нас Мартин Макдауъл. И добави, че първите машини “Страйкър” и вторият транш самолети F-16 представляват най-голямото обновяване на отбраната в историята на България.