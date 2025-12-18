Пеевски и Борисов остават без охрана от НСО, ИТН опитва да върне по колите хората на президента (Обзор)

Ще се разширява цивилният състав на службата, който сега е 10%

Лидерът на ДПС излезе от мистичния кабинет 222А – оставал музей на сглобката

Лидерите на ГЕРБ и “ДПС - Ново начало” Бойко Борисов и Делян Пеевски да останат без охраната си от НСО. Това гласуваха единодушно депутатите от вътрешната комисия по предложение на ПП-ДБ, включително хората на Борисов и Пеевски.

Още преди заседанието на комисията Пеевски сам заяви готовност да се откаже от НСО и обяви внесените текстове за популизъм. Той напомни, че на всеки 6 месеца междуведомствена комисия преценява дали има нужда от подобна охрана. И обяви, че ѝ е изпратил писмо, за да разбере кога изтича срокът за неговата. Надяваше се комисията, която решава кого да пазят държавните гардове, да обсъди казуса му преди събирането на депутатите. “Те да преценят, ако няма нужда - аз ще приема решението на комисията, както и в миналото съм се отказвал. Но няма да позволя популистки да оставят народни представители и други държавни служители да останат без охрана. Това е несериозно”, закани се лидерът на ДПС-НН.

Междувременно той излезе от мистичния кабинет 222А и обяви, че ще ползва някои от другите, предоставени на партията, а този оставал музей на сглобката.

Вече няколко пъти тази година ПП-ДБ опитаха да променят Закона за НСО, така че службата да пази само председателя на Народното събрание, но текстовете им не минаха. Именно да се махнат гардовете на Борисов и Пеевски беше едно от исканията, с които се свика протестът този четвъртък.

Въпреки че подкрепиха промяната, от ГЕРБ напомниха, че охраната на лидера им е по закон и е преценена не на база дали той иска, а “с куп факти и обстоятелства, които са налични не само в службите в България”. За да стане ясно, че нито ние, нито той се страхува, че някой иска да му вземе охраната, ГЕРБ ще гласуваме “за” законопроекта, обяви Маноил Манев. Но подчерта, че ще има промени преди второ четене. Компромис по темата за бъдещето на службата няма да правят и тя няма да се закрива - НСО е един от официалните символи на държавата, добави шефът на вътрешната комисия.

Законът за НСО е един от най-променяните през последните 2-3 месеца, напомни административният секретар на службата Емил Кожухаров. А началникът ѝ ген. Емил Тонев увери, че ще го изпълнят такъв, какъвто разпише НС.

“Никой не може да се сравни с охраната на Пеевски - един формално обикновен депутат е по-охраняван от президента и човека, който 3 пъти е бил премиер”, каза съпредседателят на “Да, България” Ивайло Мирчев. А на обвиненията, че се опитват да направят закон заради един човек, другият съпредседател Божидар Божанов настоя, че са двама, може би и повече.

Една от темите за изчистване ще е за декласификацията на причините за назначаване на охраната. ГЕРБ предложиха - ако ПП-ДБ искат, да се сформира работна група, която да мисли как да махне грифа “секретно”. Божанов видя опит за протакане и настоя законът да мине окончателно в зала в рамките на този парламент.

По-късно Бойко Рашков от ПП попита шефа на НСО свиквана ли е спешно комисията, която трябва да прецени дали има нужда от продължаване на охраната на Пеевски и дали е получила писмо от него. “Има писмо, комисията не се е събрала, има отговор, но той може да бъде даден на закрито заседание”, лаконичен бе ген. Тонев.

Дебат имаше и по текстове за съотношението между цивилните и военните лица в службата. Ген. Тонев обясни, че вече тече процес по разширяване на цивилния състав, който в момента е около 10%.

Междувременно от ИТН вкараха законопроект, с който да се възстанови възможността НСО да вози администрацията на президента. През октомври секретарите на Румен Радев бяха свалени от колите ѝ по искане на ДПС-НН - заради голям кортеж, съпровождал Радев във Варна. В отговор той обяви, че ще ползва лична кола, и демонстративно се качи на шкодата на съпругата си Десислава. Малко след това парламентът все пак му прехвърли автомобили и шофьори от НСО. “Тази промяна сериозно затруднява дипломатическата дейност на президентската институция, включително и протоколните ѝ задължения”, мотивират се от ИТН.