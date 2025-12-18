Граждани протестираха пред Областната управа в Стара Загора

Граждани на Стара Загора се събраха на протест пред сградата на Областната управа. Демонстрацията е организирана от общинската структура на „Продължаваме промяната – Демократична България" (ПП-ДБ) в града, а уведомителното писмо за събитието е постъпило в местната администрация от Магдалена Овчарова, общински съветник от същата коалиция, съобщиха пред БТА от пресцентъра на Общината.

Протестът е в подкрепа на машинното гласуване, сваляне охраната на Делян Пеевски и Бойко Борисов и освобождаване от поста на временния главен прокурор Борислав Сарафов и се провежда пред сградата на Областната управа в Стара Загора.

Това, което се надигна като възмущение, първоначално беше отново внасянето на бюджета на държавата за 2026 година, срещу който въстанаха толкова много хора. Тридесет минути след това се обяви, че няма да бъде внасян бюджетът. Недоволството от действията на ГЕРБ продължи да възбужда негодуванието, каза пред журналисти Овчарова. Тя допълни, че предстоят избори и едно от основните настоявания на коалицията е да бъде върнато машинното гласуване.

Протестът е охраняван от служители на реда.

Събралите носеха български знамена и скандираха „Мафията вън!" и „Всеки ден ще е така до промяната".

В началото на протеста от трибуната се изказа един от организаторите - Николета Аврамова, която подчерта, че всички българи искат правила, които да са равни и еднакви за всички. Тя посочи, че ролята на главния прокурор е изключително важна и когато тази позиция не е независима се взимат решения под натиск.

След нея на трибуната се изказаха редица граждани, които поискаха по-добро бъдеще за всички българи, а политическите решения да бъдат взимани в полза на обществото, а не на определени групи.

В края на протеста, който премина спокойно, прозвуча българския химн. Не се наложи намеса на полицията, която охраняваше събитието, продължило малко над един час.