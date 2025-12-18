Протест с искане за честни избори и промяна в Изборния кодекс в Плевен (Видео)

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Протест с искане за честни избори, машинен вот и промяна в Изборния кодекс се провежда в Плевен. Демонстрацията е заявена в общинската администрация от областното ръководство на "Продължаваме промяната - Демократична България".

Протестът преминава под мотото "#НеХраниПрасетоСТвоитеПари" и е пред сградата на Общината, съобщава БТА.

Пред журналисти областният председател на ДСБ Ралица Таслакова каза, че основният мотив за недоволството в Плевен и в цялата страна е четвъртият опит на управляващите в оставка да прокарат бюджета през парламента.

Демонстрацията се охранява от полицията.