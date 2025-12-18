Протест с искания за изцяло машинно гласуване и реформи в правосъдието в Русе (Видео)

Протест "за намаляване на влиянието на Бойко Борисов и Делян Пеевски върху институциите" и с искания за въвеждане на изцяло машинно гласуване на предстоящите избори и реформи в правосъдието се проведе в Русе.

Събитието пред сградата на Съдебната палата беше популяризирано предимно в социалните мрежи, но от общинската администрация съобщиха пред БТА, че има и подадено уведомление от гражданин. На мястото има и засилено полицейско присъствие.

Протестиращите настояха и за смяна на изпълняващия функциите главен прокурор Борислав Сарафов. Те държаха плакати с надписи "Правосъдието е в кома", "Държавата е наша, а не тяхна", "Да спрем разграбването на държавата", "Отпор срещу диктатурата" и др., насочени срещу Делян Пеевски и Бойко Борисов. Те скандират "Мафията вън!" и "Мутри, вън!".

"Трябва да продължим борбата си, докато спрем влиянието на Бойко Борисов и Делян Пеевски, което те имат във всички институции. Да прекратим този модел, който продължава вече 20 години. Той е порочен и ограбва всички нас. Оставката дойде прекалено лесно и мисля, че ни готвят нещо друго. Затова трябва да се борим, докато не си отвоюваме обратно държавата", каза от микрофона пред събралите се хора Даниела Петрова, която е подала уведомлението за протеста в Община Русе.

Тя добави, че хората не трябва да се страхуват от въвеждането на еврото, защото по думите й не този процес е виновен за покачване на цените.

"Корупцията убива. Ние не сме морски свинчета, за да си правят тестове с нас. Протестите и изборите са само началото. Те са само айсберга. Не стойте безучастни. Трябва ни много повече и да сме по-осъзнати в гражданския си дълг и това, което правим всеки ден", каза пред хората Стамен Белчев.

"Освен Бойко Борисов и ГЕРБ, вина има и БСП. Тези държавници, ако знаеха къде е Русе, щеше да има жп линия Левски – Бяла, за да съкрати пътя до София с един час и този път да е устойчивият, а не пътят, по който загинаха толкова много хора, щеше да има и поне един скоростен път с по две ленти в посока, както и удвоена жп линия между Горна Оряховица и Русе. Но те някак си намират начина откъде по-лесно се усвояват средства, а не как да останат за хората. Няма и интермодален терминал, който да превозва тировете", заяви пред протестиращите Виктор Стоянов.

Трябва да спрем корупцията в здравеопазването. Необходима е и висока избирателна активност на следващите избори, коментираха и други говорители.

Близо час след своето начало протестът приключи.