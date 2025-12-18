Около 1000 на третия протест в Пловдив: Едни си искаха лева, други викаха "Мутри, вън!"(Обзор, снимки, видео)

Ще се откажем ли? Нееее!, непримирими бяха присъстващите

Недоволството се прехвърли и върху местната власт, поискана беше оставката на зам.-кмета по екология Иван Стоянов

Около 1000 души, по данни на полицията, се включиха в третия протест в Пловдив, организиран от ПП-ДБ. Те се събраха пред паметника на Съединението, където се явиха и неколцина противници на еврото и на два пъти се стигна до напрежение, но служителите на МВР предотвратиха сблъсъците.

Само преди седмица на същото място се събраха петдесет пъти повече хора – имаше се цели семейства и представители на различни прослойки. Сега множеството беше далеч по–скромно.

"Искаме си лева, тук е България", скандираха тази вечер защитниците на родната валута, докато другите им отговаряха с: "Тук не е Москва". Искащите оставките на Сарафов и Висшия съдебен съвет и изолирането на Делян Пеевски и Бойко Борисов от властта питаха настървено полицаите: "Какво прави другата агитка тук", а един от многото униформени отвърна също с контравъпрос - "Да ги изхвърлим ли?". Неколцина протестиращи против еврото се включиха в мнозинството, което създаде смут. Снимка: Никола Михайлов Привържениците на ПП-ДБ отговориха на провокациите с "Тук не е Москва". Снимка: Никола Михайлов

Напрежението тушира общинският съветник от ПП-ДБ Владимир Славенски, който подчерта, че всички знаят, че са в Пловдив. Той призова протестът да остане мирен.

Множеството започна да скандира "Оставка" и "Шиши - вън". А когато микрофона взе Тодор Токов от групата на ПП-ДБ в местния парламент, той попита: "Защо крещим "Шиши - вън", като всъщност искаме Шиши вътре", имайки предвид затвора.

Протестиращите се съгласиха, но до края на речите пред паметника, а след това по време на шествието, продължиха да повтарят "Вън". Общинският съветник Владимир Славенски. Снимка: Никола Михайлов

Активистът на ПП-ДБ Чило Попов насочи недоволството и към работата на местната власт. Той обясни, че хората в града се движат в "раздрънкани автобуси, купени за жълти стотинки от Европа, в които през лятото се пържат от жега". "Миналата година вдигнаха такса смет с 50%, да сте видели някъде нови контейнери или въздухът да е станал по-чист? Искам оставката на зам.-кмета по екология Иван Стоянов", заяви той, а протестиращите завикаха в негова подкрепа.

Думата взе и Калоян Калинин от сдружението, организирало протестите в града на 1-ви и 10-ти декември. "От години повтаряме, че политиката е мръсна работа, защото слушаме лъжи и наблюдаваме гнусно поведение. Но политиката не е мръсна работа, защото започва от нас. От това дали спираме, да пуснем пешеходеца на пътека и дали си изхвърляме боклука във, а не до казаните. Гражданинът не е зрител, той трябва да е активен участник в обществения живот", каза той. Макар в пъти по-малко от предишния път, протестиращите отново успяха да изпълнят пространството пред паметника на Съединението. Снимка: Никола Михайлов

Повечето оратори призоваха на предстоящите парламентарни избори да се гласува, независимо за кого. "В България има 2500 секции. Може да се намерят 25 000 души, които да бъдат застъпници и наблюдатели и да не допуснат манипулации", обяви Славенски. Организаторът на предишните два протеста Калоян Калинин също взе микрофона. Снимка: Никола Михайлов

След речите на паметника недоволните поеха на шествие към Римския стадион, минавайки през подлеза на аптека "Марица" и така не се стигна до блокада на бул. "Шести септември", за разлика от преди седмица. Вече на древното спортно съоръжение, хората продължиха да скандират "Мутри вън", "Шиши вън", "Борисов - позор, оставка и затвор". Владимир Славенски ги попита: "Ще се откажем ли" и получи в отговор "Неее".

Малко преди 20 ч. виковете спряха и присъстващите се разотидоха. Шествието мина по главната улица. Снимка: Никола Михайлов