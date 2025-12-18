Протестиращите в Добрич си обещаха масово гласуване и зорко наблюдение на изборния процес

Гражданите на Добрич превърнаха протеста си на площад „Демокрация" в хепънинг, провокирани от звучащите нови музикално-политически хитове, посветени на Делян Пеевски. Някои скачаха, други танцуваха на песента „Моя страна, Моя България". Настроението обаче беше само фон за сериозните задачи, които протестиращите на площада поставиха на себе си, на близките си, на приятелите си, на обществото. "Правителството подаде оставка, сега задачата ни е да продължим борбата срещу порочния модел на управление. Докато не бъде сменен този корупционен модел на държавата ни, ние няма да можем да просперираме. Тук сме, за да кажем "не" на целия този порочен модел, „не" на завладяната държава, „не" на мутрите. На протеста сме граждани с цялата си отговорност", каза Милена Керанова от ПП-ДБ. „Не на този коруционен модел на управление, не на завладяната държава", добави тя и множеството я подкрепи с одобрителни възгласи, вдигайки плакати "Няма да спираме, докато не ги раираме", "Защити демокрацията, изгони мафията".

Архитект Надежда Пампорова от ПП-ДБ заяви, че това, което обединява всички, е непримиримостта след твърде дългото търпение. "Сега сме често на площадите, защото ни писна и е крайно време да се вгледаме в детайлите. Имаме оставка, която е отново замитане под килима на важните въпроси, които трябва да постигнем заедно, за да влязат в пленарната зала. Държавата ни е завладяна от малка шайка, която бърка в джоба на всеки от нас. Крайно време е да се заявим и да се противопоставим. Няма значение кой е тук на площада и кой стои в дома си. Важно е кой как заявява себе си", добави Пампорова.."Най-опасното е, че калинките на Бойко и Пеевски са навсякъде в службите и само една оставка не е достатъчна. Не може Борисов да говори, че друг е счупил държавата", каза протестираща.

Протестиращите категорично поискаха промяна в Изборния кодекс и въвеждане на изцяло машинно гласуване, оставка на изпълняващия функциите главен прокурор. Те си поставиха задача един на друг да отидат до урните на предстоящите.избори и да гласуват, да убедят поне още 10 души около себе си да гласуват и да бъдат много наблюдателно в избирателните секции - да следят процеса, за да не се допусне корпоративен и купен вот. Изказващите се бяха много, всеки искаше да заяви, че е наясно, че предстоящите избори, за да честни и прозрачни, зависи от активната им позиция на граждани. „Оставката на правителството е факт, но трябва да сме на площадите, ако забележим безобразия. От многото хора на улиците ги е страх тези управляващи в оставка", категорични бяха пронестиращите.

Протестът, преминал под засилено полицейско присъствие, бе организиран от местната структура на „Продължаваме промяната - Демократична България", като част от протестите в София и страната.

