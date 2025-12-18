Във Велико Търново протестираха срещу порочните практики на властта

Хора от различни поколения се събраха на пореден протест във Велико Търново срещу порочните практики на властта.

Протестът се състоя пред сградата на Община Велико Търново, той е обявен както в общината, ката и в Областната дирекция на полицията. Този протест е продължение на нашето послание, е, че няма да стане по този начин, каза Владислав Иванов, представител на организаторите.

„Искаме да живеем в държава, в която децата ни ходят спокойно на училище, студентите ни остават да учат тук, младите и хората от други поколения трябва да се чувстват щастливи“, каза Елена Димитрова- преподавател и преводач. Като говорител на протеста, тя посочи, че в момента има прегрупиране на властта, но целта е енергията на младите хора да се съхрани, а това може да стане с масово гласуване на хората от протестите в цяла България.

„Масовото гласуване и опазването на честността на вота са инструмента за нормалност в държавата“, посочи тя. Альона Ларина и Али Буковски от генерацията Z посочиха, че обществото не се нуждае от силни и демократични институции, без авторитаризъм, които следят и предотвратяват корупция и кражби. Нашето поколение бяга от индивидуализма и бързите печалби, каза Буковски и подчерта, че хората от това поколение ще гласуват за да дадат своя вот към държавността, а не да наместят неизвестни хора в парламента. Властта трябва да е прозрачна, ние трябва да знаем защо се гласуват законите и каква е причината, не сме маса от безгласни хора, каза Ларина, цитирана от БТА.

В протеста има нова надежда каза Боян Кърковски, който от 15 години работи в сферата на финансите. Той подчерта, че неговото дете, родено през 2025 година, ще бъде представител на поколението Бета, затова е важно България да гледа на запад. Протестът премина спокойно, при засилено полицейско присъствие.