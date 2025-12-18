С протестно шествие граждани на Варна поискаха машинно гласуване (Снимки)

С протестно шествие през центъра граждани на Варна поискаха тази вечер оставката на и.д. главен прокурор Борислав Сарафов и въвеждането на изцяло машинно гласуване. Основен организатор на протеста бе „Да, България“. Основните говорители бяха общинският съветник Михаил Луков и Антон Тончев, член на Националния съвет на партията.

Участниците в шествието скандираха „Мафията вън“, „Мутри, вън“ и изразяваха недоволството си от поведението на Бойко Борисов и Делян Пеевски.

Правителството подаде оставка, но коалицията продължава да управлява, посочи Луков. Според него поведението на управляващите е подигравка с хората. Той подчерта, че поради тази причина българите трябва масово да излязат да гласуват, като вотът трябва да бъде изцяло с машини, за да не се допускат манипулации. В изказването си пред присъстващите Антон Тончев, член на Националния съвет на „Да, България“, акцентира върху необходимостта от съдебна реформа в страната, която да възстанови справедливостта, пише БТА.