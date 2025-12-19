ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Потрошилият 215 надгробни плочи и урни в София бил пиян, грози го до 10 г. затвор

Централните софийски гробища Снимка: Георги Кюрпанов-Генк

Вандалът, потрошил 215 надгробни плочи и урни в София, е бил под въздействие на алкохол.

Това каза пред Нова тв Дими Иванов, началник Сектор "Криминална полиция" във Второ РПУ.

По думите му щетите са за около 100 хил. лв. Извършителят направил посегателството в рамките на един час. Действал само с ръце и крака. И бил сам, нямал помощници.

"На 11 декември беше подаден сигнал във Втора районно. Сигналът бе за 150 счупени надгробни плочи. Задържаното лице е известно за нас за наркотици, кражби. В момента е с условна присъда.

На 29 години, по негови данни е бил под въздействието на алкохол. Не даде обяснение защо го е извършил. Спомня си, че го е извършил, но самият той не знае защо го е направил. Законът предвижда лишаване от свобода до 10 години", каза още комисар Иванов.

Голяма част от надгробните плочи са поправени, като щетите са за сметка на гробищния парк.

