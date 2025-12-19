Самотният баща Светлозар видял на камера как са откраднали колата му, а с нея губи и инвалидната си количка

Светлозар Дончев разказва как са откраднали колата му през нощта - видял на камерите пред блока как в 3,33 ч младеж я разбива и я краде. А заедно с колата Светлозар губи и инвалидната си количка, която била вътре в нея. Това разказа той пред Би Ти Ви.

Светлозар е самотен баща, страда от болестта на Бюргер, преживял е ампутация на краката си. Животът му без инвалидна количка е много труден - не може да се придвижва дори в дома си. "Този човек, който открадна колата ми, е видял инвалидната количка - поне нея да беше оставил", казва Светлозар през сълзи.

"Аз оцелявам единствено от помощта на хората - вече шеста година съм благодарен и разчитам само на хората. Човек от Пловдив, ми помага, цяла година ме подкрепя всеки месец една голяма софтуерна компания, много други хора ни помагат. Благодарен съм им, светли празници им желая на всички. Искам само да съм до децата си, но не да ги мъча, а да съм в по-добър вид", признава мъжът.

Най-важното за мен в момента е баща ми да се оправи - да излезем, да го заведа на кино например. Това си пожелавам - да може да излезем заедно, казва 13-годишният му син, който се грижи за него.

Мъжът се нуждае от средства за нова количка, за лекарства и наем на жилището.

Ако имате възможност и желание да помогнете на Светлозар, това са данните на дарителската сметка:

Общинска банка

IBAN: BG26 SOMB 9130 1036 6611 02

BIC: SOMBBGSF

Титуляр: Светлозар Николов Дончев

За потребителите на Revolut, дарения се приемат на @svetloehzp.

За материални дарения под формата на храна и дрехи, желаещите могат да се свържат директно със Светлозар на телефон 0877 717 471.