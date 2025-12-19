В Белоградчик решават за провеждането на местен референдум за приватизацията на болницата

На извънредно заседание Общинският съвет в Белоградчик ще решава за провеждането на местен референдум относно приватизацията на болницата. Това показва предварителният дневен ред на сайта на общината, предава БТА.

Предложението е внесено от общинските съветници Радослав Живков, Николай Вътев и Борис Николов. Те предлагат жителите на община Белоградчик да отговорят с „да" или „не" на въпроса: „Съгласни ли сте 70% от капитала на Многопрофилната болница за активно лечение „Проф. д-р Георги Златарски" – Белоградчик да бъдат приватизирани срещу 1 338 000 лева, което включва земя и сграда?".

В мотивите е записано, че болницата в Белоградчик е общинска собственост и решението за частична приватизация е въпрос от местно значение. Тримата съветници са отбелязали още, че във фейсбук е проведена анкета, чийто резултати, макар да нямат правна тежест, показват, че значително мнозинство от гласувалите са против приватизацията. Решението за бъдещето на болницата е стратегическо и засяга достъпа до здравни услуги на жителите на града и региона.

Заседанието е насрочено за 13:00 часа в залата на Младежкия дом в Белоградчик.