Ген. Румен Миланов: Махането на охраната на Пеевски не е до харесване

"Махането на охраната на Пеевски не е до харесване", заяви ген. Румен Миланов в предаването "Денят започва" по БНТ и допълни, че народните представители не могат качествено да изпълняват задълженията си, когато ги грози опасност.

"Не одобрявам и президента да се движи с личен автомобил", заяви генералът.

"Не трябва да отпада възможността народните представители да остават без охрана, когато са в опасност", каза Миланов и добави, че въпросът е колко е голяма охраната, а не дали трябва да има такава.

"Броят на охранителите се определя според опасността", каза Малинов и уточни, че приетата бройка е около 3-4 охранители.

"НСО може да се наложи да жертват и живота си, важно е те да работят коректно", отговори Малинов на въпроса за честите промени в закона на службите и добави, че е важно на служителите на НСО, а и на сектора като цяло да се осигури стабилитет.

"На масата трябва да се постави въпросът за анализ и след това да се взимат решения за промените в закона", заяви Малинов.

На въпрос за обстановката на снощния протест, генералът отговори, че полицаите са се справили със ситуацията "много елегантно", а протестиращите са били "мирни и спокойни".