Проф. Коларова: С махане на охрани и сваляне да кабинети, няма да се реши проблемът с корупцията

С махане на охрани и сваляне да кабинети, няма да се реши проблемът с корупцията. Това става с консенсус.

Това каза в ефира на Нова тв политологът Проф. Румяна Коларова.

Ако този парламент преди да си отиде иска да покаже някакъв вид покаяния, би трябвало да постигне този консенсус. Така проф. Коларова отговори на въпрос дали ще има кворум да бъде избрана нова парламентарна квота във висшия съдебен съвет", коментира Коларова.

Политологът обясни, че машините също могат да бъдат манипулирани. И дори повече от хартиения вот.

Тя говори и за протеста преди ден в цялата страна, които бе 3-и пореден в рамките на седмици.

"Протестът в сряда не бе толкова масов. Намалява спрямо предните. Не знам дали това ще даде повод за успокоение на управляващите Не вярвам да се свикват още протести, защото нещата ще стават трудни за мобилизация. Управление на правителство под натиск. По-важният въпрос е ще се поддаде ли съдебната система на този натиск от протеста. Търпението на хората се изчерпва към магистратите. А те пък у нас са най-привилегированите. Натискът на хората трябва да е насочен към това", добави Коларова и даде за пример какво се е случило в Италия и Франция, където също имаше огромни протести и скандали преди години.

Журналистът Бойко Станкушев обясни, че в момента у нас няма правосъдна система.

"Хора отиват и си взимат пачките от Петьо Еврото. Това е проблемът в съдебната система", каза той и добави: "Българинът живее по-добре, отколкото преди години".