Физическият факултет на Софийския университет открива учебната сграда на Центъра за квантови технологии

Учебната сграда на Центъра за квантови технологии (ЦКТ) към Физическия факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски" ще бъде открита днес от 14 ч в кампуса „Лозенец" (бул. „Джеймс Баучър" 5 ), съобщи пресцентърът на висшето училище.
Центърът е върхова научна инфраструктура, която затвърждава Софийския университет и Физическия факултет като най-доброто и престижно място за обучение в сферата на квантовата наука, квантовите технологии и квантовите компютри.
Организацията на обединените нации (ООН) обяви 2025 г. за Международна година на квантовата наука и технологиите, а Нобеловата награда по физика за 2025 г. е свързана с квантовата механика и с открития, които предоставят възможности за разработване на следващото поколение квантови технологии, включително квантови компютри, квантови сензори и други.
Откриването на учебната страда на Центъра за квантови технологии е ключова стъпка от разширяването и утвърждаването на Софийския университет като световен лидер в областта на квантовите науки.
Презентация за Центъра за квантови технологии ще изнесе неговият ръководител акад. Николай Витанов, който е заместник-министър на образованието и науката в оставка.