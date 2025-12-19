ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Нов руснак ще се бори за България

Физическият факултет на Софийския университет открива учебната сграда на Центъра за квантови технологии

Софийският университет “Св. Климент Охридски” СНИМКА: “24 ЧАСА”

Учебната сграда на Центъра за квантови технологии (ЦКТ) към Физическия факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски" ще бъде открита днес от 14 ч в кампуса „Лозенец" (бул. „Джеймс Баучър" 5 ), съобщи пресцентърът на висшето училище.

Центърът е върхова научна инфраструктура, която затвърждава Софийския университет и Физическия факултет като най-доброто и престижно място за обучение в сферата на квантовата наука, квантовите технологии и квантовите компютри.

Организацията на обединените нации (ООН) обяви 2025 г. за Международна година на квантовата наука и технологиите, а Нобеловата награда по физика за 2025 г. е свързана с квантовата механика и с открития, които предоставят възможности за разработване на следващото поколение квантови технологии, включително квантови компютри, квантови сензори и други.

Откриването на учебната страда на Центъра за квантови технологии е ключова стъпка от разширяването и утвърждаването на Софийския университет като световен лидер в областта на квантовите науки.

Презентация за Центъра за квантови технологии ще изнесе неговият ръководител акад. Николай Витанов, който е заместник-министър на образованието и науката в оставка.

Софийският университет “Св. Климент Охридски” СНИМКА: “24 ЧАСА”

