Президентът издаде указ село Стефан Стамболово да се казва отново Градина

Официалното преименуване идва 9 месеца след местния референдум

Президентът Румен Радев издаде указа за преименуването на полскотръмбешкото село Стефан Стамболово в Градина на 10 декември 2025 г. Документът бе публикуван в „ Държавен вестник" на 19 декември 2025 г. С него се постановява селото да бъде именувано от Стефан Стамболово на Градина. Указът е подписан от президента Румен Радев и министър-председателя в оставка Росен Желязков. Изпълнението се възлага на областния управител, посочват от пресслужбата на Община Полски Тръмбеш.

Местният референдум се проведе в селото на 13 април 2025 г.

На него 102-ма от 138 избиратели гласуваха за промяната на името. От 138 души, имащи право на глас, са гласували 103-ма, според Общинската избирателна комисия в Полски Тръмбеш. Референдумът бе успешен, защото са гласували над 40 процента от имащите право на глас. От гласувалите 103-ма души 102-ма са заявили, че желаят името на селото да бъде Градина, вместо досегашното Стефан Стамболово. Въпросът на референдума бе „Желаете ли да се възстанови старото име на село Стефан Стамболово – Градина?", с две опции- да или не.

Селото е прекръстено от Градина на Стефан Стамболово през 1995 г. 30 години по-късно на 19 октомври 2024г. бе сформиран инициативен от трима души во главе с кмета Александър Коев за връщане на предишното популярно име.

Идеята в селото не е нова, но през определени периоди набира инерция, а през годините на жителите винаги са казвали „градинчани"... от Стефан Стамболово. Селото е създадено вероятно преди 1650 г. Старото му име е Бедерлии. Преименувано е с указ N 283 от 3 юни 1893 г. на Стефан Стамболово, през 1951 г. получава наименованието Градинчица, а Градина е от 1952 г. до 1995 г. В Община Полски Тръмбеш има още едно село, което е прекръстено. Това е Петко Каравелово, което и до днес хората помнят като Сашево. Там обаче никой не е повдигал въпроса да се върне старото име.