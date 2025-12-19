19 души са ранени при катастрофи в страната през последното денонощие

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Общо 19 души са ранени при 14 тежки катастрофи в България през последното денонощие, съобщиха от МВР. В София са регистрирани две тежки и 25 леки пътнотранспортни произшествия, при които са пострадали трима души.

От началото на месеца са станали 293 катастрофи, с 25 загинали и 351 ранени.

От началото на годината са регистрирани 6435 пътнотранспортни произшествия, при които живота си са загубили 439 души, а пострадалите са 7998.

При сравнение с реалните данни за загиналите през същия период на 2024 година са отчетени с 22 по-малко загинали участници в движението по пътищата през 2025 г., съобщиха още от МВР.