Лекар без диплома за специалност обезобразява хора

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Лекар без диплома за придобита специалност оперира хора, въпреки че това законово е забранено.

Това става ясно от разследване на Нова тв, в което двама души - мъж и жена, разказаха историята си. И двамата отиват при въпросния лекар Зекерия Батмаз за операция на носа.

Но след интервенции се оказва, че Батмаз е студент с фалшива диплома.

А последиците от действията му едва не са пагубни за един мъж.

"Процедура са разкрасяване, означаваше обезобразяване. Хората ме гледаха сякаш съм катастрофирал. Нямам структура на носа. Изрязан е напълно. Нямам функциониращ нос - не изглежда като такъв и трябва да ходя на всеки няколко месеца да си слагам хиалурон. Ако спра да го правя това, всичко ще ми е равно. Нямам функциониращ нос", обясни потърпевш пред Нова тв, но не пожела лицето му да бъде показано.

"Сам извърши операцията", спомня си той. "Не съм се съмнявал, че ще попадна на лекар без образование. Звучеше убедителен.

След операцията му казах, че не се чувствам добре. Каза ми да си купя спрей. Отидох в спешното. Там ми казаха, че имам гной. И ако влезе в по-нагоре в главата, може да има фатален край. Наложи се втора операция. Пак отидох при него", добави пострадалият от лекаря.

Другата пострадалата обаче не се притеснява да си покаже лицето. Светла дори завежда дело срещу лекаря и го печели.

"Аз бях лабораторния плъх на двама касапи. Учех се да дишам от А и Б. Съсипаха ми живота. Имах леко гърбав нос. Ако можех да върна времето назад, щях много да си го харесвам", разказа Светла.

Резултатът за нея след операцията обаче е ужасяващ - влязох с леко гърбав нос, а след това бе обезобразена.

"Видимо бе, че имах нужда от втора операция. Криеха ме да не ме видят другите пациенти. Бях изгонена, като отидох втория път. Тогава ми светна лампичката. Следва втора операция. Но накрая носът ми беше на пихтия. Получи се инфекция".

Тя отива в Турция. А там чува: "Вие нямате хрущяли. Това е филм на ужасите, казва още Светла.

"Не мога да дишам. Забранен ми е всякакъв вид спорт. Не съм само аз", призна още тя..

Въпросният лекар е уволнен от тази клиника, но той продължава да работи на други места. Според Търговският регистър той има собственик медицински център.

От телевизията питат РЗИ за проблема. Оттам обаче все още няма отговор.

Само етичната комисия на лекарския съюз обясни - ние можем да изкажем мнение и становище, но съдът трябва да се намеси.

Лекарят отказва коментар пред телевизията и дори вика полиция.

"Не знам за какво говорите. Няма от какво да се срамувам", каза докторът с фалшива диплома.