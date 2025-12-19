Засечен да спи в патрулката полицай от Асеновград оспорва наказанието си, било превратно упражняване на власт

Съдът го потвърждава с мотива, че обществото има високи очаквания към МВР, а той не е изпълнил служебните си задължения

Пътен полицай от Асеновград, засечен да спи в патрулката заедно със свой колега, оспори наложеното му наказание мъмрене за срок от един месец с аргумента, че то представлява превратно упражняване на власт. Двамата униформени били дежурни от 20 часа на 25 април т. г. до 8 сутринта на следващия ден и в началото на смяната си проверили 17 МПС и 12 души и съставили 5 фиша за глоби. Към 1,45 часа контролиращ полицейски екип засякъл колата им спряна близо до Пожарната, двигателят работел, служителите били на седалките, свалени максимално назад, първоначално не реагирали и слезли от колата чак след почукване по предното стъкло. Били без боди камери, а едната от тях дори била изключена. Пробите им за алкохол били отрицателни.

Последвали санкции и единият от тях обжалвал заповедта, но тя е потвърдена от Административния съд в Пловдив. "Оспорената заповед е издадена с цел да бъде санкционирано допуснатото от жалбоподателя дисциплинарно нарушение и при съобразяване с високите очаквания на обществото към служителите на МВР по опазване на обществения ред. Очевидно на датата на констатираното нарушение той не е изпълнявал служебните си задължения и не е отговорил на тези обществени очаквания", е записано в съденото решение. То е окончателно.