Глоби и по 80 часа безвъзмезден труд отнесоха търновски хулигани, вилнели във вход на блок

Двама са наказани с глоби и обществено полезен труд за хулиганство. В сряда около 22,30 ч. в полицейското управление във Велико Търново е получен сигнал за група младежи, които нарушават обществения ред във вход на жилищен блок в областния град. Изпратеният на адреса полицейски екип установил група момичета и момчета, които отправяли ругатни и неприлични изрази към живеещите там.

След намесата на полицията на двама от тях са съставени актове по Указа за борба с дребното хулиганство, информират от полицията.

Вчера на единия е наложена глоба в размер на 200 лв. и 80 часа обществено полезен труд за срок от 6 месеца, а на другия глоба в размер на 300 лв. и 80 часа обществено полезен труд.