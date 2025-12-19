"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Шофьор удари 12-годишна на пешеходна пътека в Любимец, съобщиха от ОДМВР Хасково.

В четвъртък около 9 часа на кръстовището между булевард „Одрин" и улица „Желязко Терпешев" е възникнал пътен инцидент с лек автомобил Фолксваген", управляван от 41-годишен.

Водачът ударил преминаващо по пешеходна пътека момиче от Харманли. Момичето е транспортирано до МБАЛ Хасково. Установено е, че то е без опасност за живота, освободено е за домашно лечение.

Пробите на шофьора са отрицателни. По случая е съставен акт.