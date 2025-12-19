ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Над 1 кг марихуана пипнаха в кола при полицейска проверка край Севлиево

Дима Максимова

[email protected]

632

Над килограм марихуана е намерена и иззета при полицейска акция, проведена през вчерашния ден. В района на село Ряховците полицейски екипи от ОДМВР-Габрово и РУ-Севлиево спрели за проверка л.а."Chrysler Voyager". В автомобила е намерена 1110 грама суха зелена листна маса, реагирала при полевия наркотест на марихуана. Работата по случая продължава под надзора на прокуратурата.

