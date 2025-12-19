Песни и благослов за здраве във ВМА

В навечерието на Игнажден, за поредна година, коледарите от Национален фолклорен ансамбъл „Българе" внесоха духа на българската традиция във Военномедицинска академия (ВМА). С песни, наричания и благословии те изненадаха служители и пациенти, като отправиха пожелания за здраве, благоденствие и сили – най-ценните дарове в една болница.

Началникът на ВМА генерал-майор проф. д-р Венцислав Мутафчийски, д.м.н., FACS благодари на ансамбъла и на неговия създател и продуцент Христо Димитров за жеста и за това, че в навечерието на Рождество Христово не забравят хората, които всеки ден са на първа линия в грижата за живота. Това съобщиха от пресцентъра на ВМА.

Това не е просто традиция. Това е знак на уважение и човечност. Благодаря на целия екип на ВМА за професионализма, отдадеността и силата, с които посрещат всяко предизвикателство. Аплодисменти и за г-н Христо Димитров и ансамбъл „Българе" за благотворителната инициатива „Това е Рождество" в подкрепа на пострадалите във войната по пътищата, каза генерал-майор Мутафчийски и връчи на коледарите парична сума, с която ВМА се присъединява към каузата.

Срещата с коледарите напомни, че българските традиции носят не само обичаи, а и смисъл – да бъдем заедно, да си даваме кураж и да вярваме, че доброто има място навсякъде.