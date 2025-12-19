ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Ивелин Михайлов: Разчитам на партии, които не са в...

Времето София -1° / -1°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/21941784 www.24chasa.bg

Министърът на външните работи Георг Георгиев даде традиционния прием за дипломатическия корпус

1584
Министърът на външните работи в оставка Георг Георгиев даде традиционния прием за дипломатическия корпус по повод коледните и новогодишни празници.

Министърът на външните работи в оставка Георг Георгиев даде традиционния прием за дипломатическия корпус по повод коледните и новогодишни празници, съобщиха от Министерството на външните работи (МВнР) във Фейсбук.

В приветствието си той открои ключови външнополитически успехи на България, сред които пълната интеграция в Шенген от 1 януари 2025 г. и предстоящото присъединяване към еврозоната от 1 януари 2026 г.

Георг Георгиев подчерта и задълбочаването на стратегическото партньорство със САЩ, както и ангажимента на България към усилията за мир в Украйна и за устойчиво решение в Близкия изток. В заключение отправи празнични пожелания за мир, сигурност и благоденствие.

Министърът на външните работи в оставка Георг Георгиев даде традиционния прием за дипломатическия корпус по повод коледните и новогодишни празници.

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Политика

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Отговори за еврото: Как кметът ще помага да сменим валутата