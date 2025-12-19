Министърът на външните работи Георг Георгиев даде традиционния прием за дипломатическия корпус

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Министърът на външните работи в оставка Георг Георгиев даде традиционния прием за дипломатическия корпус по повод коледните и новогодишни празници, съобщиха от Министерството на външните работи (МВнР) във Фейсбук.

В приветствието си той открои ключови външнополитически успехи на България, сред които пълната интеграция в Шенген от 1 януари 2025 г. и предстоящото присъединяване към еврозоната от 1 януари 2026 г.

Георг Георгиев подчерта и задълбочаването на стратегическото партньорство със САЩ, както и ангажимента на България към усилията за мир в Украйна и за устойчиво решение в Близкия изток. В заключение отправи празнични пожелания за мир, сигурност и благоденствие.