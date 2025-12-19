2090 дигитализирани графики на 311 автори вече достъпни в Художествената галерия в Търново

Посетителите на Художествена галерия „Борис Денев" във Велико Търново вече ще имат достъп до 2090 дигитализирани графични произведения на 311 автори. Това е възможно с приключването на проекта „Нови дигитални пространства. Дигитализация на графичен фонд и представянето му в достъпна галерийна среда", съобщиха от културния център.

През 2024 г. Художествена галерия „Борис Денев" кандидатства за целево финансиране по Тема 1 на Министерството на културата – „Дейности по опазване на движимото културно наследство в музеите и художествените галерии". Проектното предложение на институцията беше сред най-високо оценените според получените към него момент точки.

Своeобразното приключване на проекта и представянето на готовия продукт се състояха в специално обособено за целта пространство. В представянето се включи доц. д-р Николина Джановска – преподавател във Факултета по изобразително изкуство, която пред студенти и гости на галерията разказа както за технологичните подходи при създаването на графичните произведения, така и за историята на едни от най-значимите имена в графиката. Лекцията завърши с обещанието от страна на Художествена галерия "Борис Денев", че същото пространство ще подпомага бъдещите теоретични часове по графика чрез богатия дигитален материал.

Залата, в която се състоя представянето на продукта, в края на месец януари 2026 г. ще се превърне в информационен център в полза на всички посетители на галерията. Той ще предоставя възможност всеки любител на графичното изкуство да се докосне, дори и само визуално, до целия дигитализиран графичен фонд, който включва общо 2090 графични произведения на 311 автори.

Редно е да припомним, че същността на проекта е насочена към фонд „Графика" на галерията и неговата цялостна дигитализация. В рамките на заложените дейности бяха осъществени двустранно заснемане на графичните произведения, двустранно сканиране на съществуващите хартиени инвентарни картони; създаване на база данни с метаданни, свързани с новоформираните информационни единици.

Това е само началото на съществена трансформация в бъдещата работа на институцията.

За реализирането на тази мащабна за галерията дигитализация основна роля изигра фотографът Генчо Петков, чийто професионален опит в конкретната област беше от ключово значение за успешното изпълнение на проекта.

Проектът е приоритетен за Художествена галерия „Борис Денев". Той има съществено значение за развитието на търновската институция и стратегическа роля за опазването на повереното ѝ културно наследство и неговото популяризиране пред широка аудитория. В хода на изпълнението беше извършена и подробна инвентаризация на фонда, в която активно се включи екипът на галерията. В края на текущия етап от проекта екипът беше запознат с постигнатите резултати и с принципите за работа с обширната дигитална база данни, обхващаща близо 64 100 компонента.