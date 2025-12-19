КНСБ в готовност за протести и за стачни действия заради неприемането на бюджета

От Конфедерацията на независимите синдикати в България (КНСБ) декларираха готовност за национални, браншови и регионални протести, както и стачни действия в предприятия с цел защита на правата и доходите на българските граждани. Поводът е „безотговорното решение" на Народното събрание да не приеме законите за държавния бюджет, бюджета на Държавното обществено осигуряване и бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2026 година, предава БТА.

В декларацията от Координационния съвет на КНСБ допълниха, че законодателната власт е избрала пътя на „политическото безсилие", приемайки „удължителен закон" на бюджет 2025, който ще бъде прилаган най-малко три месеца, с възможност за достигане до първото полугодие на 2026 г. „Това решение не е просто техническа процедура – това е директно посегателство върху жизнения стандарт на стотици хиляди работещи българи в обществения сектор – средно и висше образование, здравеопазване, държавно управление, земеделие, околна среда, сухопътен и железопътен транспорт, култура, отбрана и сигурност, пощенски услуги и др.", казаха от синдиката.

Според КНСБ замразяването на заплатите е недопустимо и настояват индексацията на доходите, записана в удължителния закон, да бъде изчислена чрез индекса на потребителските цени. Това ще позволи ръстът на доходите да достигне поне 5%. В противен случай, който и друг индикатор да се ползва, ръстът на заплатите няма да бъде дори толкова, допълниха от профсъюза.

В декларацията пише още, че липсата на бюджет поставя в риск функционирането на стратегически отрасли. Напрежението в транспорта, здравеопазването, образованието, държавното управление, социалните услуги, културата, ВиК сектора, земеделието и пощите вече е в критична точка. Липсата на средства за адекватно възнаграждение на труда ще доведе до масови напускания на специалисти и колапс на публичните услуги.

Създава се риск за икономическата стабилност в условията на въвеждане на еврото, допълниха от КНСБ. В момент, когато страната ни е на финалната права към членство в еврозоната, липсата на бюджетна предвидимост и социално напрежение изпращат пагубен сигнал към международните партньори и подкопават икономическата стабилност.

Социалният мир не може да бъде жертван в името на политически игри, казаха още от КНСБ и предупредиха, че тревожната обстановка в страната и нарастващата политическа несигурност, социалното напрежение през следващите месеци ще се засили.