Румен Радев връчва първия мандат след Нова година (Видео)

Започна последната среща на президента Румен Радев преди връчването на мандатите за съставяне на ново правителство в 51-то Народно събрание. Тя е с членовете на "Величие". В президентството дойдоха лидерът на партията Ивелин Михайлов, Юлияна Матеева. След края ѝ, държавният глава призова депутатите да гарантират честния изборен процес и заяви, че ще връчи първия мандат за съставяне на правителство след Нова година.

"Вие сте последни на тези консултации като най-малобройна парламентарна политическа сила, но гласът на всяка партия, на всеки народен представител има значение. Вие седите най-отзад и най-високо в пленарната зала, имате панорамен поглед върху работата в залата, която понякога се превръща в гладиаторска арена. Важно е какво мислите и вие: има ли още парламентарен живот в това Народно събрание, вие лично бихте ли се ангажирали с работа за установяване на нова управленска конфигурация в този парламент? Положихте и значими усилия да разкриете манипулациите при последните парламентарни избори, които не ви допуснаха до полагащото ви се място в 51-то НС. Какво според вас може и трябва да се предприеме, за да се повиши доверието в изборния процес", започна президента Радев.

"Може да сме най-малката група в това НС, но сме най-дейни. Знаете, че изтърсака в семейството трябва да даде всичко от себе си за да бъде забелязан. Нашата позиция е най-добра, ние седим не най-отзад, а най-горе и виждаме всичко, което се случва. Освен това извършваме и действия, за да провокираме и да видим по какъв начин реагира властта. Ние не сме политици, които да са израснали в политическа среда, ние сме редови граждани, предприемачи, финансисти, научни работници, които виждаме, че средата не става за живот и се намесихме, защото виждаме, че не работи", заяви Ивелин Михайлов.

"Това НС е нелегитимно още от неговия старт, Конституционния съд установи 47% имаше манипулации вторични, а купуването на гласове при това не се вижда. Ние направихме проверка на 6000 секции по видеоматериали, при които установихме при 50% брутални нарушения. За да има сигурност в населението, че нещо се прави в негова полза, видеонаблюдението после трябва да има значение като се търси наказателна отговорност. Трябва да е 100% доказателство, за да знаят тези хора, че си играят със съдбите на цял един народ", каза още Михайлов.

Освен това по време на изборите те успели да докажат подмяна на вота в цели общини, затова и не влезли в парламента от самото начало.

В НС те видели "огромен натиск", за да се "смачкат" неудобните. Затова имало беззаконие в цялата страна. Той обясни на президента, че бил подложен на множество атаки, както и хората му.

"Ако една партия влезе с определени обещания към хората и избирателите си, тя трябва да ги защитава. Ние видяхме зверски натиск, шантаж, използване на ДАНС и КПК, за да може да се смачкат неудобните и в парламента да има само фиктивна, не реална опозиция, която да защитава интересите на народа. Лично аз бях изнудван, бяха ми предлагани стимули и ми беше казано, че мои хора и аз ще бъдем арестувани, ако не сменя своята принадлежност в полза на народа, към тази, която искат сегашните управляващи", обясни Михайлов.

"Не само изборите са проблем, а и следизборния процес. Ние се намираме в мафиотска диктатура, която не може да издържи в условията на пазарна икономика", каза Михайлов. Затова имало проблеми с бюджета, с правата на хората.

"Това Народно събрание не може да извърши управленски функции, които минимално да подобрят живота на хората", допълни той. Представителите на "Величие" при президента Румен Радев СНИМКА: Георги Палейков

"Приключиха консултациите с парламентарните сили. Всеобщо е мнението, че доверието в 51-то НС е изчерпано, диалогът- разрушен, а предсрочните избори са вече на хоризонта. Необходими са неотложни действия за повишаване на доверието в в изборния процес, който бе тежко компрометиран и в резултат на манипулациите, цяла една партия като "Величие", не бе допусната до полагащото ѝ се място в НС. Очаквам партиите да спазят своя ангажимент, който поеха по време на консултациите и да предприемат необходимите законодателни мерки, така че да се минимизира субективния фактор при гласуване и отчитане на гласовете, а това означава 100% машинно гласуване с електронно отчитане на резултата и електронно преброяване на разписките", призова президента Радев.

"Управляващите подеха кампания да прехвърлят върху други собствената си вина за несправяне и провал в овладяването на цените и дълговата спирала, за гарантиране на стабилност на бизнеса и социална защита на хората в прехода към еврозоната. Крайно непочтено и наивно е да обвиняваш и да наказваш финансово хората от протеста, за да ги настроиш срещу своите политически опоненти. Българите помнят срещу какво и срещу кого масово протестираха, помнят и няма да забравят кой и как ги докара до това положение. Властта, която налагаше насила своите интереси и решения, без да се съобразява с гражданите, следва да носи своята политическа отговорност до край, без да абдикира от конституционните си задължения", заяви държавният глава. Румен Радев СНИМКА: Георги Палейков

"Предстои Рождество Христово и политическото ожесточение трябва да отстъпи, за да се върнем към вечните ценности и да преживеем пълноценно празниците. Ще връча първия мандат след Нова година", обяви президентът преди да продължи със закрита среща с "Величие".

От началото на седмицата президента провежда консултации с всички партии в 51-я парламент. Досега той разговаря с ГЕРБ-СДС, ПП-ДБ, "Възраждане", ДПС-Ново начало, БСП, ИТН, АПС и МЕЧ. Общата позиция на всички тях е, че в този парламент няма как да бъде съставено ново правителство.