Дядо Коледа влезе през прозореца при децата на болница във Варна (Снимки)

Дядо Коледа и джуджетата пристигнаха по нетрадиционен начин при най-малките пациенти в университетската болница "Св. Марина" във Варна, които в навечерието на Рождественските празници са хоспитализирани в болницата.

За втора поредна година белобрадият старец, неговите помощници и Снежанка се спуснаха по фасадата на болницата и изненадаха като във вълшебните приказки малчуганите, като им раздадоха подаръци и създадоха коледно настроение в клиниките.

Изненадата се случи благодарение на седем катерачи от клуб „Чудните скали".

Така децата получиха подаръци през прозорците на стаите си.