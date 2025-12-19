ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Дядо Коледа влезе през прозореца при децата на болница във Варна (Снимки)

Надежда Алексиева

Снимки: Пресцентър на УМБАЛ "Св. Марина".

Дядо Коледа и джуджетата пристигнаха по нетрадиционен начин при най-малките пациенти в университетската болница "Св. Марина" във Варна, които в навечерието на Рождественските празници са хоспитализирани в болницата.

За втора поредна година белобрадият старец, неговите помощници и Снежанка се спуснаха по фасадата на болницата и изненадаха като във вълшебните приказки малчуганите, като им раздадоха подаръци и създадоха коледно настроение в клиниките.

Изненадата се случи благодарение на седем катерачи от клуб „Чудните скали".

Така децата получиха подаръци през прозорците на стаите си.

Снимки: Пресцентър на УМБАЛ "Св. Марина".

