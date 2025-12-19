Мъж на 92 години пострада тежко при пожар в дома си в плевенско село

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Мъж на 92 години е пострадал при пожар в дома си в плевенското село Дисевица. Сигналът за инцидента е подаден снощи в 18,05 часа от тел. 112, съобщиха от пресцентъра на Областната дирекция на МВР в Плевен, предава БТА.

Незабавно на адреса са изпратени пожарникари и полицаи. Пожарът е ликвидиран и е извършен оглед.

Установено е, че огънят е тръгнал от изхвърлени въглени от печка за дърва, които са подпалили дюшек. Пламъците бързо са се разгорели и е избухнала газова бутилка.

Пострадалият при пожара 92-годишен мъж е транспортиран за лечение в плевенска болница с изгаряния над 37%.

В пламъците са унищожени 100 кв. метра покрив, 160 кв. метра от сграда, техника и домашно имущество. По случая е образувано досъдебно производство и е сезирана Районната прокуратура в Плевен.

За още един инцидент съобщават от плевенската полиция. Тази нощ в 2,03 часа е постъпил сигнал за два горящи леки автомобили в село Обнова. Колите били паркирани пред дома на собственика. Пламъците са погасени от екип на районната служба в град Левски. Изясняват се нанесените материални щети и причините за произшествието. Уведомена е прокуратурата в Плевен, допълват от полицията.

Общо 60 пожара са потушени през последното денонощие. Един човек е загинал, а трима са пострадали, съобщиха от Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението" (ПБЗН). Информацията е актуална към 6 часа. Екипите на ПБЗН са реагирали на 90 сигнала за произшествия.