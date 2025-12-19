ПП-ДБ искат свалянето на НСО охраната на депутати да се гледа днес, ръководството - против

ПП-ДБ настояват промените в закона за НСО, с които се сваля охраната на редовите депутати, да се гледа още днес на първо четене, но ръководството на парламента е против.

Вчера законопроектът мина на първо четене във вътрешната комисия с пълно мнозинство. Днес сутринта на председателски съвет е бил постигнат консенсус точката да влезе извънредно в днешната програма. Това обаче така и не стана. Съпредседателят на ДБ Божидар Божанов поиска от трибуната шефът на вътрешната комисия Маноил Манев от ГЕРБ да разпише доклада от заседанието на комисията и точката да се разгледа. Водещият заседанието Костадин Ангелов от ГЕРБ обаче му отговори, че това би било нарушение - ако днес Манев вкара доклада в деловодството, това би нарушило сроковете по правилника на парламента, както и че не е вярно, че са се разбрали на председателски съвет сутринта.

Снощи имаше протест пред Народното събрание, организиран от ПП-ДБ, като едно от исканията му беше именно сваляне на охраната на редовите депутати, конкретно на Бойко Борисов и Делян Пеевски. Това предлагат и въпросните промени в закона за НСО - службата вече да пази само председателя. На протеста лидерът на "Промяната" Асен Василев обяви, че ПП-ДБ ще събират днес подписи от останалите парламентарни групи за свикване на извънредно заседание на парламента, на което промените да минат и на второ четене, тъй като по правилник днес е последното заседание на НС преди коледната ваканция.

"За вас прас правилникът е малко като врата в поле. Всички си спомняме 26 -секундната комисия и безброй нарушения на правилника, няма да влизам в това. В демокрацията няма запазени места и хора, охранявани от преторинска гвардия", каза Василев.

