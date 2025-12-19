ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Харисън Форд ще получи наградата за цялостен прино...

Няма да увеличават такса смет в община Белово

Диана Варникова

Общинският съвет в Белово запази размера на такса смет

По настояване на кмета на Община Белово инж. Стойко Стефанов, въпреки инфлацията, несигурната икономическа обстановка и подетите на национално ниво инициативи за повишаване на данъци и такси, Общински съвет – Белово запази размера на таксата за битови отпадъци.

Целта е ясна – да не се натоварват допълнително гражданите в период на политическа нестабилност и предстоящо приемане на еврото, подчерта кметът на община Белово инж.Стойко Стефанов.

В същото време кметът призовава към обща отговорност. "Всеки от нас може да допринесе за намаляване на разходите за чистота, зелените отпадъци трябва да се изхвърлят в предназначените за тях контейнери,

или – там, където такива липсват – до контейнерите за битов отпадък. Така се избягва препълване на съдовете, намаляват се таксите за депониране, опазва се природата и бюджета на общината.

Освен това зелените отпадъци са биоразградими и не е необходимо да се смесват с общия битов отпадък, коментира кметът на Белово.

