Няма да увеличават такса смет в община Белово

По настояване на кмета на Община Белово инж. Стойко Стефанов, въпреки инфлацията, несигурната икономическа обстановка и подетите на национално ниво инициативи за повишаване на данъци и такси, Общински съвет – Белово запази размера на таксата за битови отпадъци.

Целта е ясна – да не се натоварват допълнително гражданите в период на политическа нестабилност и предстоящо приемане на еврото, подчерта кметът на община Белово инж.Стойко Стефанов.

В същото време кметът призовава към обща отговорност. "Всеки от нас може да допринесе за намаляване на разходите за чистота, зелените отпадъци трябва да се изхвърлят в предназначените за тях контейнери,

или – там, където такива липсват – до контейнерите за битов отпадък. Така се избягва препълване на съдовете, намаляват се таксите за депониране, опазва се природата и бюджета на общината.

Освен това зелените отпадъци са биоразградими и не е необходимо да се смесват с общия битов отпадък, коментира кметът на Белово.