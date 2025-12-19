Ивелин Михайлов: Разчитам на партии, които не са в парламента, да влязат в него след изборите (Видео)

Разчитам на партии, които не са в Народното събрание да влязат, защото вътре съотношението на силите е ясно и има много сателити на управляващите, които се представят за опозиция.

Това заяви лидерът на "Величие" Ивелин Михайлов след края на срещата на партията му при президента Румен Радев. На въпрос дали визира потенциален политически проект на Радев, Михайлов не отрече, но обясни, че има и други партии и движения, които "които работят и биха влезли в парламента, ако има честни избори".

Консултацията на държавния глава с представителите на най-малката парламентарна група в 51-я парламент бе и най-кратка. След края на откритата част, президентът обяви, че ще връчи първия мандат за съставяне на ново правителство в този парламент, след Нова година.

"Машинното гласуване може да има бъдеще, само с вадене на бележка, която после да се отброява и тя, за да се провери дали наистина така е гласувано. Най-важното: ако няма членове в СИК, които наистина да съблюдават вота, ще се случи това, което се във Върбица, Провадия и други, където машината се използва за принтер. Когато някой е купил цялата СИК, хората, които влизат само си диктуват имена си и пишещите решават за кого си гласувал", каза още Михайлов.

Според лидера на "Величие" в секционните комисии трябва да има поне 13 хил. членове, които "наистина да наблюдават". В СИК трябвало да има и членове на гражданското общество, за да "се гарантира вота и за партиите, които са извън парламента".

По време на срещата си с президента Радев от "Величие" не коментирали с него конкретна дата за изборите, но според Михайлов трябвало да бъдат през март и април, за да има достатъчно време да бъдат подготвени.

Относно исканите промени в Изборния кодекс за въвеждането на 100% машинно гласуване, Михайлов заяви, че ако се приемат законопроектите, гласувани и приети от НС на първо четене през януари, означавало да се направи "екзекуция на демокрацията".

"Искат да назначат администрация да наблюдава изборния процес. Времето на Тодор Живков ще ни се стори демократично", обясни той.