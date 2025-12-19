ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Харисън Форд ще получи наградата за цялостен прино...

Задържаха видинчанин с 10 кашона райски газ (Снимки)

Валери Ведов

[email protected]

СНИМКА: МВР-Видин

Флакони с райски газ иззеха рано тази сутрин служители на РУ във Видин. По случая е задържан местен жител.В хода на предприети действия срещу разпространението на наркотици и упойващи вещества, към 4 часа днес на главен път Е-79 преди входа на областния град, полицейски автопатрул е спрял за проверка лек автомобил „Ауди", шофиран от 18-годишен видинчанин.

В условията на неотложност разследващи извършили претърсване в колата. Там открили и иззели 10 кашона с общо 57 флакона по 666 грама диазотен оксид (райски газ) и найлонов плик с 63 пластмасови накрайници.

Младежът е задържан с полицейска мярка за срок до 24 часа и приведен в ареста на РУ-Видин. Предстои доклад в прокуратурата. Работата по случая продължава, в районното управление е образувано досъдебно производство.

