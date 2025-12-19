ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Харисън Форд ще получи наградата за цялостен прино...

Андрей Чорбанов напуска ИТН, става независим депутат

Павлета Давидова

Андрей Чорбанов

Напускането на групата означава, че трябва да се откаже от две постоянни парламентарни комисии, в една от които - образователната е председател

Депутатът Андрей Чорбанов напуска парламентарната група на ИТН, дори вече е внесъл заявление за това в деловодството на Народното събрание. Той обаче остава в парламента - като независим депутат. Официални мотиви в документа за напускане на групата липсват, "24 часа" опита да се свърже с него, но не получихме отговор.

Групата на "Има такъв народ" остава само 16 депутати, а независимите стават петима.

Имунологът шест пъти се клел като депутат, а в 49-тото НС дори бе зам.-председател на парламента.

В настоящия парламент той влезе като представител на Велико Търново. Напускането на групата означава, че трябва да се откаже от ръководството на комисията по образование на наука, в която е председател. Чорбанов трябва да напусне и тази по здравеопазване. Той представляваше ИТН и в две временни комисии - за проверките за шарка по животните и за проблемите с разпространението на райски газ.

Андрей Чорбанов
