Андрей Чорбанов напуска ИТН, става независим депутат

Депутатът Андрей Чорбанов напуска парламентарната група на ИТН, дори вече е внесъл заявление за това в деловодството на Народното събрание. Той обаче остава в парламента - като независим депутат. Официални мотиви в документа за напускане на групата липсват, "24 часа" опита да се свърже с него, но не получихме отговор.

Групата на "Има такъв народ" остава само 16 депутати, а независимите стават петима.

Имунологът шест пъти се клел като депутат, а в 49-тото НС дори бе зам.-председател на парламента.

В настоящия парламент той влезе като представител на Велико Търново. Напускането на групата означава, че трябва да се откаже от ръководството на комисията по образование на наука, в която е председател. Чорбанов трябва да напусне и тази по здравеопазване. Той представляваше ИТН и в две временни комисии - за проверките за шарка по животните и за проблемите с разпространението на райски газ.

