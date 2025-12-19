Обвиниха жена, задигнала 21 500 лв. от дома на мъж в столичния кв. "Надежда"

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Софийска районна прокуратура обвини и задържа 35-годишна жена за кражба на голяма сума пари.

Събраните до момента доказателства сочат, че на 17.12.2025 г. около 01,00 часа от жилище в ж. к. ,,Надежда" в гр. София, обвиняемата А.М. е отнела сумата от 21 500 лева от владението на мъж, без негово съгласие, с намерение противозаконно да ги присвои, съобщиха от пресцентъра на Софийската районна прокуратура.

По случая е образувано досъдебно производство за престъпление по чл. 194, ал. 1 от НК, за което се предвижда наказание „лишаване от свобода".

С постановление на наблюдаващ прокурор А.М. е задържана за срок до 72 часа.

Предстои прокурор да внесе искане в Софийски районен съд за определяне на постоянна мярка за неотклонение „задържане под стража" спрямо обвиняемата.