25-годишен самокатастрофира с 1,23 промила алкохол в кръвта

Млад мъж е самокатастрофирал в Монтанско, съобщиха от МВР.

Пътният инцидент е станал тази нощ в село Василовци. Сигнал за него е подаден минути след полунощ. След съобщението на мястото пристигнал екип на полицията.

Униформените установили, че е катастрофирал лек автомобил „Шкода Октавия", който бил управляван от 25-годишен от село Сталийска махала. За щастие при произшествието той не е пострадал. Нанесени са материални щети по колата.

При теста за употреба на алкохол, дрегерът отчел 1.23 промила в издишания от момчето въздух.

На водача е издаден талон за медицинско изследване, тъй като същият не е приел показанията на техническото средство и е дал кръвна проба за изследване. Местопроизшествието е посетено от дежурна оперативна група. Извършен е оглед и по случая е образувано досъдебно производство за престъпление по чл. 343 б, ал. 1 от НК.

Водачът е задържан за срок до 24 часа в районното управление на Лом. Работата по случая продължава.